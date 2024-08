Algunas personas tienen ciertos estigmas con empezar una nueva carrera o iniciar un negocio a cierta edad, especialmente si contaban con un trabajo diferente en el que ya estaban establecidos, lo cual puede ser un impedimento para quienes desean perseguir sus sueños.

De acuerdo con el Instituto Europeo de Psicología Positiva, perseguir un sueño con realismo le puede ayudarle a agregarle un sentido especial a su vida y poner manos a la obra en aquello que desea puede llevarlo hacia el éxito; además, garantiza la felicidad.

Por esto, es importante que tome sus propias decisiones para que se sienta más satisfecho con su vida, ya que esto contribuye a su desarrollo personal, potencia los conocimientos o habilidades que posee y le permite alcanzar el bienestar.

PUBLICIDAD

Dejó su carrera y persiguió su sueño

Mediante un vídeo de TikTok, una joven identificada como Juliana Ramírez decidió contar su historia para inspirar a más personas a perseguir sus sueños, esto porque ella decidió dejar su carrera y trabajo como veterinaria para empezar un nuevo proyecto personal.

“La vida no se acaba por empezar de cero a los 25 años, estoy en primer semestre de la universidad, decidí volver a empezar de cero por seguir un sueño. Sí, con gente mucho menor que yo, con un montón de miedos en la cabeza, inseguridades, pero con el corazón lleno de esperanza”, inició su discurso.

@_lajulss La verdad es que aun tengo muchos miedos. Pero estoy rodeada de personas maravillosas que asi como yo, siempre supieron que nací para esto. Amo la veterinaria y los animales, no saben cuánto. Amo la medicina per se ♬ son original - Easy Piano

Tras esto, explicó que, aunque se tengan más años, puede comenzar esa vida o proyecto que tanto soñó, ya que para ella tiene un mayor peso el no hacer lo que usted desea por el miedo al qué dirán las demás personas a su alrededor.

“La vida se acaba cuando decides no cumplir tus sueños por el miedo, ahí ya estás muerto. Bueno, ahora estudio medicina. ¿Por qué no lo había hecho antes? No tenía que pasar antes y ya está. Aquí estoy para decirte que la vida no se acaba por empezar de cero. Como me han dicho siempre mis papás: ‘el tiempo pasa, hagas o no hagas las cosas’, mejor hacerlas ¿no?”, finalizó su reflexión.

Ante esto, varios internautas le expresaron su apoyo a la mujer por tomar dicha decisión: “La medicina humana y veterinaria es demasiado parecida en las básicas, ánimo y pa’ lante” y “Ve a cumplir tus sueños y tus metas, no vivas del que dirán. Posdata, no mires la hora en un reloj ajeno”, son algunos de los más destacados.

Otras personas aprovecharon el momento para contar su experiencia: “Tengo 32, soy comunicador social, estoy terminando mi maestría y el otro año empezaré a estudiar música”, “Tuve compañeros con 50-60 años en la universidad, nunca es tarde” y “Tengo 28 años, soy ingeniera biomédica y estoy en séptimo semestre de medicina, estoy cumpliendo mi sueño”.