El experto en etiqueta William Hanson provocó una ola de reacciones en redes sociales tras asegurar que la pizza está diseñada para comerse con las manos, reabriendo el debate sobre las normas de etiqueta en la mesa y las diferencias culturales.

La pizza, uno de los alimentos más populares en Estados Unidos y el mundo, suele consumirse directamente con las manos cuando se compra para llevar. Sin embargo, en restaurantes es común que algunos comensales opten por cuchillo y tenedor, lo que llevó a cuestionamientos sobre cuál es la forma “correcta” de comerla.

@williamhansonetiquette You don’t need to use a knife and fork; pizza is not a formal food! ♬ original sound - William Hanson

En un video publicado en TikTok que se volvió viral, Hanson afirmó que la tradición apunta a que la pizza debe comerse sin cubiertos.

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“La pizza está diseñada, clásicamente, para comerse con las manos. Por eso tiene corteza. No necesitas cuchillo ni tenedor. Simplemente la agarras y la doblas”, expresó el experto.

Según explicó, la corteza cumple una función práctica al permitir sostener la rebanada sin tocar la parte con salsa y queso, y recomendó doblar la porción para evitar que los ingredientes se derramen.

Sin embargo, la opinión no fue unánime. En redes sociales, múltiples usuarios defendieron el uso de cubiertos, especialmente en restaurantes, y señalaron que en varios países esta es la práctica habitual.

20 Fotos Aquí te dejamos una lista de cinco buenos de estos restaurantes en la "Ciudad del Chicharrón".

“Los alemanes comen pizza con tenedor y cuchillo”, comentó un usuario. Otro añadió: “Como pizza con cuchillo y tenedor”.

El debate se intensificó además por el perfil del propio Hanson, conocido por sus estrictas recomendaciones de etiqueta y por sugerir el uso de cubiertos incluso para alimentos informales como hamburguesas o plátanos, lo que hizo aún más llamativa su postura en este caso.

Aun así, muchos usuarios celebraron su recomendación, considerándola una validación de una práctica cotidiana.

“Es la primera vez que dice algo indudablemente correcto sobre la etiqueta”, comentó un seguidor. Otro escribió: “¡Por primera vez estoy completamente de acuerdo contigo!”.

La discusión, aunque ligera, refleja cómo las normas de etiqueta varían ampliamente según la cultura y el contexto, y cómo incluso hábitos tan cotidianos como comer pizza pueden generar debates globales en redes sociales.