La influencer mexicana Ivonne Enríquez Ramírez, conocida en redes sociales como Dulce Enríquez, murió en un accidente automovilístico a los 23 años de edad.

Ramírez sufrió traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones y se mantuvo en estado crítico durante 10 días tras volcarse la camioneta en la que iba junto al alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y un hombre que trabajaba como escolta.

La joven creadora de contenido, que acumulaba más de 100 mil seguidores en Instagram, y sus acompañantes habían asistido a la celebración del 487 aniversario del pueblo cuando el vehículo Toyota Sequoia color beige salió del camino y cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Los dos hombres lograron sobrevivir al siniestro, pero hasta el momento se desconoce quién conducía el vehículo.