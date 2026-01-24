Influencer mexicana muere en accidente automovilístico
Dulce Enríquez, como se le conocía en redes sociales, tenía 23 años.
La influencer mexicana Ivonne Enríquez Ramírez, conocida en redes sociales como Dulce Enríquez, murió en un accidente automovilístico a los 23 años de edad.
Ramírez sufrió traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones y se mantuvo en estado crítico durante 10 días tras volcarse la camioneta en la que iba junto al alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y un hombre que trabajaba como escolta.
La joven creadora de contenido, que acumulaba más de 100 mil seguidores en Instagram, y sus acompañantes habían asistido a la celebración del 487 aniversario del pueblo cuando el vehículo Toyota Sequoia color beige salió del camino y cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.
Los dos hombres lograron sobrevivir al siniestro, pero hasta el momento se desconoce quién conducía el vehículo.