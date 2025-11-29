El mundo del baloncesto está de luto tras la trágica muerte de Hardik Rathi, un prometedor joven de 16 años y seleccionado nacional juvenil de la India.

El atleta perdió la vida en un devastador accidente mientras entrenaba en la ciudad de Rohtak, en el estado de Haryana.

Rathi, conocido por su habilidad y pasión por el baloncesto, estaba practicando tiros en una cancha al aire libre cuando ocurrió la tragedia. Según informes locales y un video que circula en redes sociales, el joven intentó realizar una clavada, pero al quedar colgado brevemente del aro, la estructura metálica, visiblemente oxidada y en mal estado, colapsó inesperadamente. El pesado poste metálico cayó sobre su pecho, provocándole graves heridas internas.

PUBLICIDAD

A pesar de los esfuerzos de sus compañeros de equipo por socorrerlo rápidamente, logrando retirar el metal caído, las lesiones resultaron fatales. Hardik fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron su deceso poco después de su llegada.

Indignación Familiar y Comunidad Deportiva

La noticia de su muerte ha conmocionado no solo a la familia y amigos cercanos, sino a la comunidad deportiva nacional e internacional. Los familiares de Hardik han exigido justicia, señalando directamente a las autoridades locales por la falta de mantenimiento adecuado en las instalaciones deportivas. “Mi hijo soñaba con representar a la India en los escenarios más grandes, y ese sueño se rompió por un pedazo de metal oxidado que nadie se molestó en revisar”, afirmó un miembro de la familia en declaraciones a la prensa.

Este trágico incidente ha desatado una ola de indignación, ya que no es el primer caso de accidente fatal relacionado con instalaciones deportivas deficientes en la región. Solo dos días antes de la muerte de Rathi, un joven de 15 años, identificado como Aman, falleció en circunstancias casi idénticas, cuando un aro de baloncesto colapsó sobre él mientras entrenaba en una cancha cercana.

La muerte de Rathi ha puesto en evidencia la grave falta de mantenimiento y seguridad en las instalaciones deportivas públicas de Haryana. Las condiciones de las canchas, muchas de ellas deterioradas y con estructuras viejas, han generado preocupaciones sobre la seguridad de los atletas, especialmente en un país que, como India, busca fomentar el deporte entre los jóvenes.

Las autoridades del estado de Haryana han anunciado que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre el incidente y se suspenderán temporalmente las actividades en varias canchas públicas hasta que se garantice la seguridad de los deportistas. La indignación popular también ha impulsado una conversación más amplia sobre la necesidad urgente de reformas en la infraestructura deportiva, no solo en Haryana, sino en todo el país.

PUBLICIDAD

Mientras las autoridades investigan las causas y responsabilidades del accidente, la comunidad del baloncesto rinde homenaje a Hardik Rathi, un talento que se apagó demasiado pronto. La promesa que representaba para el baloncesto nacional y el dolor de su familia son un recordatorio trágico de la necesidad de garantizar la seguridad de los atletas en todas las instalaciones deportivas, sin importar su ubicación o el nivel de práctica.

La muerte de Hardik Rathi, un joven que aspiraba a brillar en el baloncesto internacional, se suma a una lista creciente de víctimas de la negligencia en el mantenimiento de espacios deportivos. Su trágica historia resalta la urgente necesidad de acciones concretas para prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro.