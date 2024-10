Se ha vuelto común encontrar en redes sociales publicaciones de todo tipo, ya que en estas plataformas se puede encontrar todo tipo de pasatiempo de muchas personas, y aquí se comparte información de todo tipo.

Hace poco se volvió viral un video en TikTok en la que el creador de contenido y reportero ‘Jonkas’, le pide el favor a un voluntario que encuentre a una persona ‘que no tenga pareja’ y al entrevistar a una señora se quedaron sorprendidos.

Para ellos fue una grata sorpresa hablar con esta mujer de 79 años que lucía un aspecto bastante jovial, y lo más sorprendente fue cuando le preguntaron cuál era el secreto de su juventud, a lo que ella muy orgullosa contestó: “No tener un hombre en casa”.

“No tengo pareja pero me encuentro felizmente, siempre me preguntan ¿cómo te conservas? ¿Por qué tan guapa? Voy a cumplir 80 años el próximo año y muchos me preguntan ¿cuál es la fórmula?”, comentó la mujer.

Los dos jóvenes estaban muy atónitos con la conversación tan agradable que estaban teniendo con esta dama que en tono muy jocoso les reveló cuál era la receta que todas las personas le pedían.

“No tener un hombre en casa esa es la fórmula, tú puedes estar con hombres. Vas, vienes, subes y bajas. Pero tenerlo en casa no, por Dios”, concluyó la señora.

Esto desató risas entre los jóvenes, quienes no podían creer lo que esta mujer les estaba contando y en la manera que se los estaba diciendo.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y muchos se preguntan si la mujer nunca se casó o si tuvo hijos, ya que por su manera de responder, era de una manera muy descomplicada.

“Muchos pensarán que es broma pero es la realidad”, “¿Dónde hay que firmar para tener la energía de esta señora ? Lo de sin hombres en casa ya llevo años en ello”, “Tremendo ‘tip’ nos ha dado esta reina adoro”, fueron algunos de los mensajes.