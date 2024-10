La contratación de servicios de banquetes es fundamental en la organización de eventos como bodas, reuniones empresariales o aniversarios. Este tipo de servicios garantiza que los anfitriones puedan delegar la responsabilidad de la comida en profesionales, asegurando tanto calidad como presentación.

En un evento reciente, una mujer que había contratado un banquete para 50 personas se negó a pagar el total del servicio porque, según sus cálculos, no todos los invitados asistieron.

El incidente fue registrado en un vídeo que se compartió en redes sociales y rápidamente se hizo viral. La grabación fue publicada en la cuenta “Prófugos del Ácido Fólico” en la plataforma X (anteriormente Twitter) donde la situación desató un acalorado debate.

Controversia en las redes sociales

El vídeo muestra cómo la anfitriona del evento discutió con la persona que proporcionó el banquete, negándose a abonar la totalidad del importe. Según la mujer, el paquete contratado cubría el servicio para 50 personas, pero en la fiesta asistieron menos.

“Evento para 50 personas, son como 40 personas, ya repitieron plato y se acabó la comida. La señora dice que no me va a pagar”, relató la encargada del servicio, mientras grababa a los invitados.

Una señora se niega a pagar el servicio de comida contratado para 50 personas, argumentando que solo asistieron 42. Sin embargo, varios invitados repitieron platillo, agotando toda la comida.



pic.twitter.com/x3RQkXqOM4 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 15, 2024

A pesar de que la mayoría de los presentes consumieron la comida e incluso varios repitieron, la organizadora insistió en no cubrir el total. En un momento del vídeo, la anfitriona argumentó que ya había consultado a las autoridades y que no estaba obligada a pagar la suma completa.

“Yo ya hablé a la policía y me dijo que no estoy obligada a pagar porque no se cumplió todo el servicio comercial, y dice que si quieres puedes pasar, pero yo ya procedí”, expresó.

Usuarios defienden el pago completo del servicio

La proveedora del banquete, por su parte, sostuvo que, independientemente de la cantidad de invitados, todos los alimentos fueron consumidos y que el acuerdo inicial debía respetarse.

Sin embargo, la mujer mantuvo su postura, afirmando que el servicio no era justo porque había menos personas de las que se había contemplado originalmente.

“No te voy a pagar el servicio completo, porque no se me hace justo (...) me faltaron más personas, no somos los 50 (...) somos 42 exactamente, ya los conté”, aseguró la anfitriona.

El vídeo provocó reacciones inmediatas en redes sociales. Muchos usuarios defendieron que el pago del banquete debe realizarse tal como se acordó previamente, sin importar cuántos invitados asistan.

“Contratan pa 50 y llegan 2, se pagan 50. Contratan pa 50 y llegan 60, se cobran 60. Muy fácil. Por eso hagan contrato, no sirvan nada hasta que no esté liquidado el evento”, escribió un usuario. Otro comentario fue directo: “Si la comida se acabó, claramente todos comieron. No tiene excusa para no pagar”.