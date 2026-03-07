A medida que avanza el calendario de 2026, las redes sociales y los foros de discusión internacional volvieron a colocar el nombre de Vangelia Pandeva Gushterova, mundialmente conocida como Baba Vanga, en el centro de la conversación pública.

No es la primera vez que la figura de la vidente búlgara, quien murió en 1996, resurge en tiempos de incertidumbre, pero la coyuntura actual dotó a sus supuestas profecías de una resonancia particular.

La combinación de una inestabilidad geopolítica palpable en Medio Oriente y la circulación de teorías sobre contacto alienígena generó un fenómeno viral que mezcla el temor bélico con la curiosidad esotérica.

PUBLICIDAD

El principal motor de este renovado interés radica en la situación internacional, donde las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán escalaron hasta un punto crítico este marzo, lo que muchos usuarios en redes asocian directamente con la predicción de Vanga sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

La vidente habría advertido sobre un gran conflicto bélico que comenzaría en el Este y escalaría a nivel global, una narrativa que parece encajar con los recientes reportes de ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv contra Teherán.

La respuesta iraní, que incluyó ofensivas dirigidas a infraestructuras estratégicas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita y Catar, sirvió de combustible para quienes interpretan los versos de la mística como una hoja de ruta del presente.

En este contexto, una cuarteta específica citada por los seguidores de la llamada “Nostradamus de los Balcanes” se hizo tendencia: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad”.

Aunque los textos originales suelen ser ambiguos y orales, la coincidencia con lo que sucede en Medio Oriente reforzó la percepción de riesgo inminente. A esto se suma la profecía que reza “Occidente caerá y Rusia se alzará”, interpretada por algunos sectores como un reflejo del fortalecimiento geopolítico de Moscú en medio del caos, mientras la guerra en Ucrania continúa sin una resolución visible.

Sin embargo, el escenario bélico no es el único motivo por el cual el mundo mira hacia las predicciones de 2026. También existe una predicción aún más insólita que sitúa en noviembre de este año un hito histórico: el primer contacto oficial con una civilización extraterrestre.

PUBLICIDAD

Las interpretaciones sugieren la llegada de una nave espacial masiva que entraría en la atmósfera terrestre, lo que plantea un encuentro que no necesariamente sería pacífico.

Frente a la viralización de estas teorías, la comunidad científica intentó poner paños fríos. Organismos como la NASA reiteraron que, hasta la fecha, no existen pruebas sólidas ni evidencia empírica que sustente la existencia de vida fuera de la Tierra, mucho menos una inminente “invasión alienígena”. Los divulgadores científicos insisten en la necesidad de distinguir entre el entretenimiento digital y la evidencia real, donde las profecías suelen ser reeinterpretadas a posteriori para encajar con los hechos ya consumados.

Además de la guerra y los alienígenas, las supuestas visiones de Baba Vanga para 2026 incluyen un auge riesgoso de la Inteligencia Artificial, donde la tecnología podría comenzar a tomar decisiones autónomas en sectores críticos, y avances médicos revolucionarios en el campo de la regeneración de órganos.

Mientras el mundo navega por la incertidumbre de un conflicto armado real y tangible en Medio Oriente, las palabras de una mujer ciega que vivió hace décadas en Bulgaria todavía ofrecen, para muchos, un marco narrativo donde intentar comprender lo inexplicable.