El caso de Elena Mary Barrantes Flores, la mujer que decidió a último momento no casarse con su pareja, Clever Huayán Romero, en plena boda desarrollada en la provincia de Bagua, en la región Amazonas en Perú el pasado 14 de febrero, se ha vuelto viral y el video del hecho ha sido difundido por varios medios de comunicación internacionales, incluso fue presentado como una situación anecdótica en el Día de San Valentín, en el que se celebra el amor y la amistad. Sin embargo, detrás de esta sorpresiva decisión de la mujer habría una fuerte motivación.

Barrantes y Huayán decidieron casarse en el Día de San Valentín en una boda civil comunitaria organizada por la Municipalidad Provincial de Bagua. El evento se desarrolló en el auditorio municipal y participaron 24 parejas. Todo iba bien hasta que la respuesta de una de las novias impactó a todos los presentes.

Ante la pregunta de la regidora del municipio de Bagua si acepta de “forma libre y voluntaria” a Clever Huayán como su esposo, Barrantes Flores dijo que no. “Perdónenme todos, no aceptó”, expresó la mujer, en medio de un llanto, y salió corriendo del lugar, pese a los intentos del novio por detenerla.

Las cámaras de seguridad de los locales aledaños grabaron cómo la mujer corría por distintas calles de Bagua. Sin embargo, días después se difundió un video en redes sociales en el que se ve a Elena Barrantes, vestida con su traje de novia, bailando en la fiesta luego de la boda, lo que generó bastantes versiones.

Novio cuenta el motivo por el cual su pareja se negó a casarse

Romero contó que el motivo por el cual su pareja desistió de casarse fue porque ella recibió amenazas en su celular, en las cuales le advertían que lo matarían a él si se convertía en su esposa. Precisó que decidieron no presentar la denuncia ante las autoridades por temor a represalias.

El hombre detalló que los mensajes y las llamadas al celular de su pareja para amedrentarla llegaron momentos antes de la boda. Aseguró que la persona que envió la amenaza pudo enterarse del matrimonio a través de la transmisión en vivo que hacía la Municipalidad de Bagua por redes sociales.

“Me di cuenta que ella sacó el celular cinco minutos antes (de la boda) y contestó y dijo: ‘Sí, soy yo’. Seguro le estarían preguntando su nombre. Y ahí ha sido donde han comenzado a amenazar, inclusive le han mandado unos mensajes que me van a matar a mí. La amenaza era: ‘si tú dices que sí y te casas, saliendo de ahí, en cualquier momento, vamos a asesinar a tu marido y la muerte está segura para él, y si tú nos denuncias con este número que te estamos llamando, igual va a ser, no te vas a salvar. Si no es tu marido, va a ser tu hijo o va ser tu madre. Entonces tú escoge’”, contó Huayán al periodista Luis Chuqui, reportero de Panamericana Televisión, en un audio al que accedió El Comercio.

Indicó, además, que el rostro de la mujer, tras contestar la llamada telefónica, cambió y la notó preocupada, lo que contrastaba, según dijo, con la alegría que ella tenía horas antes de la ceremonia. Luego de negarse a casarse, Elena Barrientos salió del local y se dirigió por la avenida Héroes del Cenepa.

Huayán contó que su pareja llegó hasta el puente conocido como La Peca en medio de gritos y pidiendo que no lo maten a él y que prefería morir ella. Aseguró que ella trató de lanzarse desde el puente, pero fue contenida por sus familiares, entre ellos su hijo.

Tras ser calmada, según esa versión, Barrantes Flores pidió ser llevada hasta el puente ubicado en el distrito de El Milagro porque supuestamente en el lugar le iban a informar sobre las personas que estarían detrás de las amenazas. Sin embargo, en el lugar también pretendió lanzarse al río Marañón. Ahí fue que la mujer le mostró a su pareja las amenazas que había recibido en su celular.

La situación fue nuevamente controlada por intervención de los familiares. Huayán explicó que su pareja se calmó cuando le señaló que no iba a romper la relación y que no tiene ningún tipo de resentimiento. En ese contexto, ella aceptó acudir a la fiesta que se había preparado para celebrar el matrimonio, ya que todo se encontraba listo y le remarcó que se podrían casar en cualquier otro lugar y en otra fecha.

No obstante, Huayán Romero reveló que su pareja fue la que le planteó casarse y realizó todas las gestiones ante el municipio. “Ella, inclusive desde un inicio, me propuso casarnos, la versión primera fue de ella, de casarnos el 14 de febrero. Ella fue a la Municipalidad (de Bagua) a ver las gestiones, a ver los documentos, ella era la que tenía más interés en este matrimonio. Yo, voy a ser sincero, no estaba muy preparado, ni económicamente, porque ella me tomó de sorpresa y me presionó para el matrimonio y se culminó con toda la documentación”, agregó.

Clever detalló que inició una relación hace tres meses con Elena Barrientos, quien era una vecina muy allegada a su familia y que frecuentaba muy seguido la casa de sus padres, en Bagua. Él había llegado de visita a la zona debido a que su progenitor estaba mal de salud. Indicó que vive hace décadas en Lima y que hace dos meses comenzó la convivencia con su pareja. Descartó que ella tenga problemas mentales.