Un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea de la India en el que viajaba la presidenta de ese país, Droupadi Murmu. Quedó atrapado en el cemento fresco y casi colapsa, tras aterrizar sobre un helipuerto acabado de construir.

Imágenes del incidente ocurrido el miércoles en la ciudad de Pathanamthitta, en el estado de Kerala, fueron captadas en video y subidas a redes sociales como TikTok, donde se han vuelto virales. Tras el incidente, un grupo de funcionarios de emergencia irrumpe en el cemento sin fraguar para intentar estabilizar la nave, evitar su colapso y liberarla.

El helipuerto, según reportó msn.com, fue construido la noche antes tras la determinación de la mandataria de alterar su viaje de su destino original, que era Nilakkal, hacia Pathanamthitta, debido al mal tiempo. El cemento, que no había fraguado, había sido colocado unas horas antes del aterrizaje.

Murmu, la segunda mujer en llegar a la presidencia de la India en el 2022 y la primera proveniente de una comunidad étnica minoritaria, se encuentra a la mita de una visita de cuatro días a la región de Kerala y tras el aterrizaje, tenía previsto ofrecer plegarias en un templo de la región.

Se informó que no se registraron heridos ni mayores contratiempos durante el incidente. El helicóptero finalmente fue liberado y llevado a un lugar seguro mientras la mandataria india, una maestra de escuela que advino a la política y logró abrirse paso hasta el poder tras servir en el parlamento, continuó atendiendo los compromisos en su agenda.