“Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”.

Esas fueron las palabras que dijo la tiktoker @asadodefasouwu el pasado 3 de octubre en uno de los últimos vídeos publicados en su cuenta y que actualmente acumula 9.5 millones de reproducciones.

La joven, que en su vídeo tiene una sudadera gris y el cabello rosado, pide ayuda a las personas para que la mantengan y sean solidarios ante la insatisfecha idea de tener que trabajar.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, dijo.

PUBLICIDAD

Relacionadas Se escapa del trabajo para viajar y se encuentra a su jefe en pleno vuelo

¿Qué ha comentado la gente al respecto?

La llegada de las redes sociales ha hecho que muchas personas tengan la posibilidad de darse a conocer al mundo de formas más fácil y sencilla. De hecho, en comparación con las generaciones anteriores, ser famoso está a tan solo un clic.

De tal manera, plataformas como TikTok se han convertido en un medio para impactar masas y hasta ganar dinero.

Se podría decir que la repercusión que ha tenido el internet, ha generado en las nuevas audiencias: “el sueño de ser ‘influencer’”, incluso, muchas veces se ha puesto por encima de hacer una carrera universitaria o trabajar en algo diferente a las redes sociales.

Y aunque este ideal es creciente, el video de la ‘influencer’ estuvo lleno de comentarios en desacuerdo con la actitud de la mujer

“Se trabaja para mantenerse. No porque te guste al 100%”; “Yo te mantengo si quieres. Pero lejos”, “Yo creándome una cuenta para promocionar mi trabajo y esta mujer en dos segundos ya consiguió propuestas de ser mantenida”, escribieron.

Sin embargo, los comentarios con humor no faltaron y así lo hicieron saber en sus reacciones: “Ya somos 2″; “Así mismo me despierto el Lunes” y hasta “Por favor yo también”.