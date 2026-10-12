La visita de algunas de las delegadas de Miss Universo a Puerto Rico, invitadas por la Compañía de Turismo, nos dio la oportunidad de conocer un poco más a estas jóvenes que quieren ganar la corona universal.

Las chicas visitaron a la gobernadora Jennifer González y a su esposo, el Dr. José Jovin Vargas, en La Fortaleza. Tuve la oportunidad de conocerlas y dialogar con la gran mayoría de ellas.

Ah, pero debo decir que es imperdonable la ausencia de Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, pues esa actividad era la última de las chicas en la Isla. O sea, su despedida hasta noviembre, pero a Jennifer la montaron en un avión y la sacaron de la Isla. Supuestamente para algo del cáncer. No entiendo, no entiendo. Si se creen que tiene la corona puesta… Umm… les tengo noticias.

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Hay muchas chicas muy buenas y solo vimos a 17 de las casi 120 que se supone que nos visiten. O sea, nadie tiene la corona puesta todavía. En eso estamos claros.

Hay historias impactantes, como la de Miss Guatemala, María Castillo. Ella es médica con especialidad en pediatría. Actualmente trabaja en un hospital de niños con cáncer. Sucede que su hermano fue diagnosticado con cáncer y ella lo estaba atendiendo. Tres días antes de la final de Miss Guatemala, su hermano falleció y, aunque algunos le dijeron que no compitiera en el concurso, ella decidió seguir adelante, como le había prometido a este, y ganó el certamen. Ella regresará a Puerto Rico en noviembre. Se nota que es inteligente y tiene una gran fuerza interior. Ahora asegura que su hermano, desde el cielo, le da la fuerza que ella y su familia necesitan para seguir adelante. Tremenda historia.

Elizabeth Johnson, Miss Aruba, nos sorprendió hablando español y comentó que le habían encantado los lugares que había visitado.

Dominga López, Miss Chile, estaba feliz con la actividad y, sobre todo, con el atardecer desde las terrazas de La Fortaleza, que se veía espectacular.

Una que nos habló del turismo ecológico fue María Acosta, Miss Costa Rica, y comentó que le había encantado la visita a las Cavernas de Camuy.

Miss Curazao, Bianty Rojer, no paraba de hablar con sus compañeras y es otra que también habla español.

Miss Ecuador, Dalia Bucarazaram, nos comentó que habían sido días intensos, con diversas actividades, pero que se había gozado cada actividad.

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Las chicas fueron divididas y cada cual visitó una ciudad distinta.

En el caso de Sofía Córdoba, la representante de El Salvador, algunos asistentes le pedían información sobre el presidente Nayib Bukele y ella reconoció que el pueblo está muy contento con su trabajo. O sea, que algunas le dijeron que hacía falta un Bukele en su país. ¿Quién dijo yo?

Mientras Bolivia, Valeria Mena, seguía tomándose selfies y diciendo que Puerto Rico la había sorprendido, pues, aparte del calor del país, el público había sido muy cálido con ella.

Miss Venezuela, Clara Vegas Goetz, es la más alta del grupo que nos visitó. Sin embargo, si gana, no será la chica más alta en haber ganado, ya que ese título lo tiene la divina Amelia Vega, la única Miss República Dominicana en ganar el certamen cuando se celebró en Panamá.

Se nota que a Clara la han preparado muy bien y es una concursante fuerte. Muy simpática, Gisselle Reyes, la mejor entrenadora de misses de Venezuela, tuvo a su cargo su entrenamiento, según me confirmó ella misma. Para que tengan una idea, Gisselle entrenó a por lo menos seis Miss Universo, entre estas, Alicia Machado, la dominicana Amelia Vega, Dayana Mendoza, Estefanía Fernández y Gabriela Isler. O sea, que ya sabemos que la chica caminará como en el aire y eso es una característica de las venezolanas. Yes.

De hecho, Miss Panamá, Gabriela González, quien estudia medicina, estaba muy preocupada por los movimientos telúricos en su país y pendiente de lo que ocurría. Aunque se iba al día siguiente, nos comentó que iría a ver cómo podría ayudar ante esta situación.

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La chica de República Dominicana, Melissa Núñez, es más bonita en persona que en las fotos que habíamos visto. Muy simpática y tiene un carisma indispensable en este tipo de certamen. Ya veremos si se lleva la segunda corona para su país.

Este pasado fin de semana, Colombia seleccionó a María Alejandra López, de 32 años, como representante al certamen. Según mis fuentes, ella es la novia del productor de reguetón Vicente Saavedra. O sea, el ex de Linette Chico y padre de Gia. Hello, gracias. Vicente sigue con las misses, pues anteriormente estuvo con Clarisa Medina, Nuestra Belleza Latina. Wepa.

O sea, que el que piense que tal o cual país ya tiene la corona puesta… cuidado con el reventón. Pero hagan sus apuestas.