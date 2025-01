El refrán dice que el que hizo la ley, hizo la trampa, y en eso parece que alguna gente quiere ver caer a Anahí, una de las voces femeninas de RBD y creadora del personaje de Mia en la telenovela “Rebelde”.

La cantante estuvo en el reality “¿Quién es la máscara?” y se alega que ella sabía de antemano quién ganaría, así que si había algo que pudiera favorecer a algún otro participante solo debía ayudar a quien ganaría.

Ella alega que eso es mentira, pero esto, sumado a la queja de que su exmanejador manipuló las cuentas de la gira del grupo por diversos países, no le está dejando buena imagen. Aunque, Televisa culpó a un trabajador de ellos por la trampa y lo botaron.

De hecho, ella ha negado ambas acusaciones y asegura que también ha sido víctima de bullying solo por hacer su trabajo.

Pero o Televisa resuelve esto de supuestamente favorecer a una persona en el reality o cada día serán menos los artistas que participen por un momento de fama en la televisión.

Ya veremos si investigan, pero conociendo dicha empresa…

Eso es como si los animadores de “La casa de los famosos All-Stars” supieran que Lupillo va a ganar. Hello, gracias.

¿Revolución en la cultura en República Dominicana?

Milagros Guzmán, la ministra de Cultura de RD, puso a la disposición del presidente Luis Abinader su puesto y el mandatario, raudo y veloz, aceptó su decisión.

¡Ah!, pero el meollo de la situación no es ella, sino las supuestas libertades que le dio a Bonny Cepeda. El músico era el viceministro de Cultura y dicen los trabajadores de dicho ministerio que nunca se le veía en el mismo. Lo acusaron de tener como su ayudante a una de las coristas de la orquesta, que no estaba preparada para el trabajo por el cual le pagaban y como chofer tenía a uno de sus músicos, con auto del gobierno y todo. Hello.

Otra de las cosas por las cuales Bonny Cepeda estaba caliente fue por su gran amistad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. No tan solo tocó en el cierre de campaña, sino que también estuvo en la toma de posesión. Entonces, la prensa de República Dominicana preguntó públicamente si Cepeda había pedido permiso al presidente Abinader para salir del país para dichas gestiones.

Poco después del incidente, el merenguero anunció su renuncia al puesto para retomar su carrera musical.

Mientras que la persona que nombró el presidente Abinader por Milagros Guzmán para llenar la vacante de Cultura me suena a muy político. Lo primero que dijo fue que era soldado de fila y donde Abinader lo pusiera él estaría. Umm... no sé si sabe de cultura pero de que es político nadie lo puede negar.

¿Solo chicas modelos?

Dicen que los cambios en Wapa, donde han salido talentos de programas del mediodía, se debe a que la alta gerencia sólo quiere chicas bellas divinas y, mientras más mal look de modelo tengan, mejor.

Otros alegan que Wapa no permite que sus talentos aparezcan en otra pantalla, o sea, en otros canales y eso chavó a algunos.

Todo tiene que ver con los cambios que hace algún tiempo hicieron Danilo Beauchamp y el mismo Francis Rosas.

Por cierto, seguimos esperando por la apertura del nuevo lugar de jangueo de Francis. Se había dicho que en agosto del pasado año abriría y luego en noviembre.

Por lo que vemos, la inauguración tardará y no quiero pensar que todo tiene que ver con los benditos permisos de Bomberos, Hacienda, el Municipio y hasta Arpe. Aquí para tener un negocio hay que ser paciente o uno se muere de la espera. Señores, por eso cada día son menos los que quieren tener negocios. La caravana de tortuga de los permisos es increíble.