Hay personas que se quejan de que en el pasado certamen de Miss Universe, como que se sabía de antemano quién ganaría. ¡Ahh!, pero se olvidan del certamen celebrado en Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente, en el 2002.

Oxana Fedorova, la rusa que luego se convertiría en Miss Universo, fue la última candidata que llegó al país. Dijeron que había tenido problemas con un avión en San Francisco, cosa que ella después desmintió. Ummmm.

Llegó desde el aeropuerto corriendo al hotel para cambiarse y rumbo a la cena de gala. Cuando entró al lugar varios reporteros le hablaron en inglés y ella respondió… ¡Ah!, pero luego nos dijeron que no hablaba inglés, pero lo entendía todo. Hello.

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Donald Trump, que en ese momento era el presidente del certamen, estaba allí mismo en otro salón y casi a punto de irse dijo “La rusa esta bella”.

Nuestra primera Miss Universe 1970, Marisol Malaret (Q.E.P.D.), que era jurado, lo escuchó al igual que los demás miembros del grupo. Claro, ella sería la ganadora, pero Trump la proclamó antes.

Y se quejan de la elección de Fátima Bosch el pasado año.

Cuando Dayanara Torres compitió en México en 1993, Mario Moreno “Cantinflas” era jurado y apoyaba cien por cien a la candidata de Colombia. Se decía que tenían listo un yate en Acapulco para celebrar al día siguiente.

¿Qué pasó? Otros jurados apoyaban a Venezuela, o sea cada cual tenía un grupeche. Pero Dayanara no tenía a nadie. No ganó ni Milka Chulina de Venezuela, ni Paula Betancourt de Colombia.

La pelea de los jurados entre una y otra, neutralizó los votos y la chica de Toa Alta ganó sin esperarlo y sin padrinos. Esa es la verdad. Y ahora Dayanara será anfitriona en el certamen en Puerto Rico. Such is life.

Pero hay más: Cuando Maritza Sayalero se convirtió en la primera Miss Venezuela en 1979 en ganar el certamen, en Perth, Australia, las tarimas no tenían refuerzos.

¿Qué pasó? Cuando dicen que Maritza era la nueva reina, las latinas corrieron hacia una pasarela que habían hecho en lo alto de la escenografía donde estaba el trono donde se sentaría la coronada.

Con el peso de las concursantes que corrieron a felicitar a Maritza, la pasarela cedió y varias chicas cayeron de una altura como de cinco pies y salieron lesionadas. De hecho, hubo que llevar a varias al hospital.

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Claro que los latinos celebramos la corona de Maritza, pero con el accidente se quedó un mal sabor.

En Chipre en el 2000, desde que vimos a Lara Dutta, de India, sabíamos que era una contrincante fuerte. Ella decía que no hablaba inglés, pero la escuchamos con sus compañeras, sobre todo las de oriente, y sí lo dominaba.

Sabía que era una chica a vencer y su gente en India, sus entrenadores, le aconsejaron que no hablara inglés y menos con la prensa. Eso le resultó y ganó. Curiosamente, en la conferencia de prensa al concluir el certamen, habló inglés por un tubo y siete llaves. O sea, que apartarla de la prensa y otras chicas lo que hacía era que ella se enfocara a lo que fue… a ganar.

Lo más impactante es que su entrevista con el jurado fue perfecta: obtuvo 9.9. Es muy inteligente.

Bueno y cuando Margaret Gardiner ganó la primera corona en 1978 para South Africa pensábamos que no llegaría. En Acapulco las que sonaban eran las mismas: Brasil, Colombia, Venezuela y ella, con 18 años, se pasaba en pantalones cortos sentada en los bleachers esperando los ensayos y comiendo galletitas. Muy poca gente apostaba por ella hasta que la vimos en la pasarela.

Eso fue otra cosa, caminaba como flotando y ganó. Después de eso ha estado vinculada a diversas campañas publicitarias en Estados Unidos y en su país. Es una diosa.

Estuvo mucho tiempo como modelo en Nueva York . Y si me hubiesen dicho que ella ganaría… lo dudaría… pero así fue.

La que tenga los ángeles de su lado será la nueva Miss Universe. Así que aprendan trucos y ganen. “¿Y cuál es ese truco?”