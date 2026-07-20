La incautación de algunos bienes del cantante Charlie Zaa en Colombia destapa una situación que de ser cierta podría llevarlo a la cárcel. La Policía colombiana lo acusa de recibir dinero de paramilitares para comprar un centro comercial, dos discotecas y residencias en en el país.

Conozco a Charlie desde que pegó en la radio y la televisión interpretando boleros y se presentó en el Centro de Bellas Artes. Es una persona muy amable, muy respetuoso y no me imagino que esto pueda ser verdad, aunque uno no sabe.

Su padre, a quien conocí, diseñaba joyas bellísimas. Estuvo junto a él en Puerto Rico varias veces y tenía muchas ideas de que Charlie invirtiera el dinero que ganara en empresas que le generan dinero, pues no podía estar cantando toda la vida. Sabía mucho sobre negocios.

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Pero de invertir lo que ganara a recibir dinero de paramilitares es otra cosa. Lo que veo feo, feo. Es que la persona que alegan los policías que le dio el dinero a Charlie fue un militar de nombre Daniel José Martínez, cuya carrera cayó en desgracia.

Fue acusado por Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Murió en la cárcel, pero tenía una historia de terror. Fue pedófilo y su supuesta esposa era la que llevaba las niñas a la cárcel haciéndolas pasar como hijas de éste, pero era para que las violara Qué horror.

O sea, tenía tanto poder, inclusive dentro de la cárcel, que podían llevarle niñas y hacer lo que le daba la gana. Estaba acusado de lavado de dinero y desde la cárcel seguía velando y dando órdenes en sus negocios. Imagínese qué clase de angelito.

Se alega que antes de morir confesó todo lo relativo al dinero que tenía y a quiénes se lo había encomendado.

Charlie ha dicho que cooperará con la justicia, pero mientras tanto, siempre existirá la duda de si tuvo algo que ver con Daniel José Martínez o no. Los abogados del cantante están recopilando la información de sus ingresos para demostrar que no recibió dinero de los paramilitares.

Pienso que Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, no se deja pasar chinas por botellas y aunque algunos dicen que es una represalia del gobierno saliente de Gustavo Petro contra Charlie, éste debe buscar las pruebas y demostrar que su dinero es limpio.

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Esta investigación comenzó hace un año, pero este fin de semana fue que le incautaron sus bienes. Mientras no se aclare todo esto seguirá siendo señalado. Wao.

La montan “los bori” en Islas Canarias

El grupo español Nueva Línea, de Islas Canarias, pegó el pasado año varios merengues de Grupo Manía, entre ellos “El beso”, y el éxito de María Conchita Alonso “Una noche de copas”. Pues después de firmar con Universal Music, las vocalistas renunciaron al grupo y el director musical buscó otras jóvenes que se ven mayores que las anteriores y le quitaron la frescura al grupo.

La gente en Canarias está molesta y pide que regresen las otras, aunque lo que se dice es que harán otro grupo. Ya veremos, pues las esperaban en las actividades de Tenerife y no se presentaron con las integrantes anteriores.

De hecho, la presentación de Olga Tanon fue apoteósica, superllena que no cabía un alma y la gente cantó sus éxitos a todo pulmón.

También se presentaron Elvis Crespo, Chayanne, Víctor Manuelle, India... Aquello parecía un “party” en San Juan. Los boricuas se quedaron con el Food Fest de Tenerife y eso es bien positivo para nuestra Isla y sus artistas.