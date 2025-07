José Miguel Agrelot nunca se presentó en el coliseo que lleva su nombre, pero dicen que aparte de su gran talento y carisma, quien gobernaba el país en ese momento le debía muchos favores y su forma de agradecerle fue bautizar el recinto con su nombre.

José Miguel, mejor conocido como “Don Cholito”, tenía sus reglas. Si estabas trabajando como actor en una comedia, no permitía que te rieras mientras estabas en personaje; decía que eso restaba credibilidad a lo que hacías y era falta de respeto al público.

Él decía que era fácil reírse si el actor se estaba riendo. El verdadero comediante era el que se quedaba serio en personaje.

Últimamente las comedias del programa “Raymond y sus amigos” parecen que se les han olvidado esta regla. Los primeros que se ríen y hasta pierden lo que van a decir del libreto, o sea se salen de libreto, son los propios actores. La gente se ríe, pero no es lo que se espera. Raymond es el primero en reírse. ¿Haces la comedia por lo que estás diciendo o por reírte tú?

Es una pena que con tantos actores y actrices talentosas que tienen en el equipo permita que sean solo los errores o las salidas del libreto lo que intente hacer reír.

El colmo de lo imperdonable es cuando una de las actrices, en pleno programa, dijo: “Me voy a salir de personaje”, pues la estaban mojando. Oye, nadie creerá lo que estás haciendo.

Hello, eso hace menos creíble lo que estás diciendo, el libreto y, por supuesto, tu actuación. Y mira que eres buena en lo que haces, pero estas cosillas bajan tu categoría como actriz.

Solo por mencionar una de las nuestras, Johanna Rosaly nunca se reiría en plena comedia. ¡Ah! y tampoco da risa que se tiren con bizcochos y parezca una pelea de niños chiquitos en un cumpleaños. Como diría Harold: “Eso es noticia vieja”.

Ustedes son buenos actores, pero si no afilan el libreto, se ponen a trabajar en lo que de verdad debe ser una comedia y evitar provocar risas donde no las hay, lamentablemente la gente se cansará. Eso no es ni Actuación 101.

Han creado buenas frases pegajosas, sobre todo las de JC Martínez, quien es uno de los jóvenes actores muy talentosos, pero eso no lo es todo.

Eso de reírse en televisión lo están haciendo más de la cuenta. Es como ir al teatro y que la gente se ría por las malas palabras o el doble sentido.

¡Ah!, y en esta Isla con todo lo que está pasando necesitamos reír.

Ojalá y entiendan. Hello, gracias

¿Miss qué?

Parece que la maldición de Zuleyka Rivera le cayó a Telemundo. El reality para escoger a la representante latina al certamen de Miss Universe no resultó como pensaban. Los ratings nunca superaron a la última “Casa de los famosos” y ni decir en la que participó Maripily que rompió ratings ganándole a Univisión en Estados Unidos y Puerto Rico.

A veces hay situaciones que tú como productor puedes controlar, pero otras no.

Si desde arrancada le faltaste el respeto a Zuleyka, diciéndole a las chicas que lo que importaban eran las reglas escritas, entonces… ¿para qué la contrataste?

Inclusive Alicia Machado, que no tiene pelos en la lengua y ya vimos lo que hizo contra Donald Trump, estaba sosa. Andrea Meza, sosa; mejor que se quede de modelo.

A mi amiga Jackie Bracamontes parecía que le cambiaban las reglas en pleno programa al aire y la enredaban.

Para mí la producción perdió un gran momento y, si después de darle de codo a Génesis esta gana, realmente sería como decía Kobbo Santarrosa: “Milagro, milagro”.

Así que veremos a qué pasa. Pero los milagros existen.

Mudanza forzosa

Esta es la verdad sobre los Premios Juventud que veremos por TeleOnce el 25 de septiembre. Los Premios Juventud fueron cambiados de Estados Unidos a Panamá ante la posibilidad de que los artistas no obtuviera visa para entrar en Estados Unidos. Señores, como está la cosa, uno no sabe.

Julión Álvarez tuvo que cancelar su presentación en Texas, donde había vendido más de 50 mil boletos, porque no le dieron visa. Y Univision sabe que en muchas partes de Estados Unidos, especialmente en la costa oeste y el sur, ese tipo de música regional mexicana tiene muchos seguidores.

Me comentaron que aunque se había hecho un acercamiento para hacer los premios en la Isla iba a ser el mismo lío de visas, así que eso fue no way. Se fueron para Panamá.

En el 2003, en el Panamá Figali Convention Center con capacidad para 25 mil personas, se produjo el Miss Universe que ganó Amelia Vega, de República Dominicana. Y en los Premios Juventud la animadora será Clarissa Molina, precisamente de República Dominicana. Yes.