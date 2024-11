La Arena CDMX, lugar donde se celebrará el certamen de Miss Universe el 17 de noviembre, tendrá la pasarela y el escenario más grande construido en los pasados años.

Aunque tiene capacidad para 16,000 personas, al hacer el montaje de Miss Universe y la tarima, quedarán como 4 mil butacas que no se podrán usar. Los boletos ya están a la venta.

La organización ha indicado que habrá 130 candidatas, o sea récord de participantes. Al abrir las posibilidades para casadas, mayores de 25 y hasta abuelitas, hay más alternativas. La realidad es que tendrán que hacer las cosas corriendo, pues si cada una se tarda un minuto en caminar, decir su nombre y país, se van fácil más de dos horas. A esto súmele los comerciales, cuando escogen a las semifinalistas y las finalistas, pues ya sabe que podríamos estar ante el certamen Miss Universe más largo de la historia.

Hablando de Miss Universe, recordamos a Idalia Margarita Franco, conocida como Beba Franco, quien representó a Puerto Rico quedando tercera finalista en Miss Universe 1971. En ese momento, Marisol Malaret (q.e.p.d.) era Miss Universe y fue quien la coronó como Miss Puerto Rico.

Beba siguió los pasos de Marisol Malaret. Entonces, dijo que un rayo podía caer en el mismo sitio dos veces y casi lo logra.

El país celebró el triunfo de Beba pues para ese tiempo era bien cuesta arriba ganar “back to back”, lo que logró Venezuela hace algunos años.

Luego de su participación y regreso a Puerto Rico, Beba dirigió una empresa internacional en la Isla. Me la encontré y surgió el tema del certamen.

“La chica de Puerto Rico, Jennifer Colón, es hermosa, veo que ha tomado su trabajo muy en serio preparándose muy bien, muy buena representante. Ella ha demostrado que querer es poder. Desde su preparación hasta que se despidió de Puerto Rico. La he visto muy bien en todo”, me dijo.

Sobre la participación de chicas con hijos, Beba comentó que habrá que ver si la que gana tiene hijos. La organización no ha dicho nada sobre eso hasta ahora.

Jennifer tiene 36 años, estuvo casada con Allan Allende Mediavilla y tiene tres hijos. Es la puertorriqueña de mayor edad en concursar a tono con las nuevas reglas de Miss Universe.

Ya veremos cómo le va pues hay muchas chicas muy buenas candidatas y todas van en plan de ganar. Hello, gracias.

Se mudaron en guagua

Me dicen que los talentos que se mudaron de TeleOnce al canal 6 llegaron en guagua, tipo AMA. La mayoría de los nuevos talentos fueron “robados” de Guaynabo o se habían quedado sin trabajo por la cancelación de “La bóveda”. Ujum.

Muchas de las críticas hacia el canal 6 es que en vez de buscar alternativas, con el talento que se está llevando hacen lo mismo que los canales comerciales y esa no era la idea cuando se creó dicho canal y menos para competir por rating.

De hecho, me dijeron que la productora de un programa de TeleOnce se mudaría también con los talentos. Se dice que solo están esperando firmar el contrato para arrancar. Si es la persona que me dijeron, es muy eficiente y estuvo anteriormente en Wapa y en Mega TV. Ya veremos si coge la pértiga y da el brinco, pues en el Once está muy bien. Hello, gracias.