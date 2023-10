Los cambios en Telemundo están raros. Sacar a Carmen Villalobos de animar los Premios Billbords y sacar a Héctor Sandarti de La casa de los famosos como que no me hace sentido. Pero si la cadena entiende que puede tener animadores mejores pues pa’ lante. Eso lo veremos en la gala de los premios y cuando comience el reality show.

Ambos animadores tienen tremendo carisma, pero quizás están buscando conquistar el área oeste de Estados Unidos donde predominan los mexicanos y el sustituto de Héctor es de dicha nacionalidad. No sé, a mí me enseñaron que lo bueno y exitoso no se cambia. Hello, gracias.

Hablando de La casa de los famosos, muchas personas me han comentado que Madison Anderson parece embajadora mexicana del turismo. Desde que se empató con Pepe es más mexicana que los tacos.

La realidad es que si vemos las fotos en sus redes, ciertamente ha promocionado desde Isla Mujeres, Cancún y hasta las pirámides. Entiendo que está viviendo su amor, pero la gente que votó por ella dice que su triunfo se lo dieron los boricuas, que nos encanta votar. Inclusive, se habla que está compartiendo el premio $$$ con Pepe. No sé si ella paga o él. Habría que preguntarle, ¿o es intercambio?

Pero esperemos que ella se acuerde un día y presente algo de la Isla del Encanto. Voy turisteando... Juípiti. Hello!

¿Gallera?

Hay que ver que una es con violín y otra con viola. Sucede que hace bien pocos meses vendieron con una gran promoción a un equipo de animadores que participarían en un programa de radio. Cuando escuché los nombres me sonaba como que solo uno tenía experiencia en esas lides. Pensé que querían renovar. Ujum.

Poco a poco han ido desmantelando el programa y de cinco, si quedan dos seguros es mucho. O sea, se acostumbraron a dos y los demás que se queden en sus casas durmiendo. Desde el principio se notaba que no tenían audífonos. Aquello era una gallera. Todos hablando a la vez, cada cual por su lado, cambiaban de tema sin son ni ton. Me dicen que dos de los jefes pusieron el grito en el cielo. Ah, como me dijo un amigo, tampoco estas chicas fueron seleccionadas por ser bellas y fabulosas, sino porque, supuestamente, eran creativas. Sin embargo, eso tampoco las ayudó.

Como no tenían audífonos, cuando alguien los llamaba era como tres veces antes de responder o que la persona le contestara. En fin, que lo que pudo ser algo novedoso se quedó en eso: en “pudo”. Una pena, pues uno no juega con las habichuelas de nadie y si no sirve, no way.

Gordos no

Parece que el grito de guerra de los empleados de un canal de televisión ubicado en Guaynabo es no tolerancia a la gordura. Me comentaron que después que hicieron un reportaje sobre los gordos y que mediante inyecciones y o pastillas habían rebajado, pues esto corrió como pólvora y medio mundo, incluyendo ejecutivos, arrancaron a hacerse el tratamiento. La reportera del Tiempo rebajó y fotos de ella en las redes lo confirman. No sé si fue por ese tratamiento, pero se ve muy bien. Buenos días, Ada.

Lo que algunos están preocupados es por los posibles efectos secundarios que esto tendría, si alguno. Pero muchos dicen “la moda, aunque…”. Señores, la salud es primero. Nada, nada. Que mire los anclas, reporteros, productores y... ¿Verdad Normando? Juípiti.

Ya son 10

El hotel Caribe Hilton fue en una época el lugar donde se presentaban los desfiles de moda de los diseñadores de Puerto Rico, para que tuvieran un sitio para presentar sus colecciones. Cuando estaba en todo su apogeo, la supermodelo Yvonne Torres era la creadora de todo y los martes había desfile de modas y aquello se llenaba. La actividad era un éxito y uno estaba media tarde pasándola bien y viendo las nuevas tendencias.

Pero el cierre del Caribe Hilton cambió todo. Carlos Bermúdez, consciente de esto, creó San Juan Moda basado en los desfiles de moda de las grandes capitales. Ahora, San Juan Moda celebra sus 10 años de haberse creado. Este año tendrán urbana, moda de niños, obviamente desfile para novias que tanto gustan, y hasta desfile de modas de segunda mano de los diseñadores.

Habrá celebración para los diseñadores que dijeron presente desde el primer momento, al igual que las modelos como la ex Miss Puerto Rico Monique Pérez. Así que nuevamente botarán la casa por la ventana. En esta ocasión será mayormente en Bellas Artes de Santurce. Yes. Felicidades.

RBD

Creo que los intentos de conseguir que RBD llegara a Puerto Rico… quedaron en eso en intentos, ¿o vienen?

Cuando la telenovela Rebelde estaba en todo su apogeo vinieron al Coliseo, pero creo que quien los trajo perdió dinero. Así que si no hay una cultura de RBD como con los ex Menudos dudo que se gaste mucho dinero en contratarlos.

Los videos que he visto de los distintos lugares donde se han presentados son tremendos, lleno total, las butacas llenas hasta donde cambian las bombillas. Maite Perroni es la menos que baila y tiene empatía con el público, suena a que “no me queda más remedio y estoy aquí”, pero entre Dulce Maria y Anahí se llevan el show.