Mientras anuncian a Milly Quezada como la “reina indiscutible”, a Ednita Nazario la anuncian como “la reina”. Hello. ¿Cuál de las dos es la reina? ¿O lo es cada cual en su género?

Aunque Milly tiene un registro vocal que puede cantar de todo, no recuerdo haber escuchado a Ednita Nazario cantando merengue, aunque no dudo que lo haga. ¿Karaoke? Mientras, Milly Quezada dice que se retiraría… Ujum… Creo que la gente no dejará que Milly se quede en un apartamento en Nueva York y hay Ednita para rato.

Cuando hablé con la Diva de Ponce hace varias semanas me adelantó los planes que tenía y los compartimos en esta columna. Ednita, quien no pudo participar en “Grandiosas” junto otras cantantes latinoamericanas, no descartó traer a una de éstas para su show. Ya veremos si viene alguien o volverá con Tommy Torres como invitado. Ya sabríamos lo que cantarían y no sería sorpresa. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Para tipos como…

De hecho, otra que va rumbo al Coca Cola Music Hall es Melina León. Me encantó la versión que hizo en merengue del éxito de Shakira Para tipos como tú. Ella que se ha caracterizado por la defensa de mujeres maltratadas y que han sufrido y están en hogares refugiadas, esta versión le cae como anillo al dedo a su imagen en defensa de las mujeres. Me gusta la versión de Melina, pues no tiene el sonsonete nasal de Shakira.

En el caso de Melina, ella está muy feliz con su pareja... contrario a Shakira. Such is life.

Boyete, boyete

Algunos periodistas latinos, especialmente quienes apoyaban a Amanda Dudamel, Miss Venezuela, comenzaron una campaña en contra de R. Bonney Gabriel, la nueva Miss Universe, que por lo que vemos su reinado será cuesta arriba.

De hecho, para el recibimiento de la nueva reina en Tailandia se suponía que estuviera Miss Venezuela, pero ésta declinó el viaje “por motivos personales”. Después de todo lo que ha dicho la prensa de su país sobre la nueva soberana, incluyendo que hubo trampa, no creo que Amanda esté muy “flower” para ser virreina en Tailandia, digo si ella cree firmemente que le robaron la corona. Qué bollete.

De hecho, Amanda dijo que no felicitó a Miss USA cuando ganó pues no entendió lo que dijeron al anunciar a la ganadora. ¿En serio? Bueno, pues si en Tailandia esperaban ganar mucho dinero con la ex Miss USA parece que eso no pasará. Ya veremos.