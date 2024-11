La organización de Miss Universe siempre ha sido reacia a entrar en dimes y diretes. Cuando ha habido comentarios, chismes y líos de los cuales no pueden zafarse, le dan la vuelta. Con la salida de Miss Panamá, Italy Mora, hay varias versiones.

Normalmente las versiones de la organización son distintas a las de las chicas o la de los tenedores de franquicias. Si no ya sabemos lo de Oxana Fedorova, la Miss Universe rusa, que la sacaron por disciplina, pero la verdad es que ella se fue a Rusia feliz, no soportaba Nueva York y en su casa tenía hasta mucama y su novio dicen que tenía un submarino. Juipiti.

Pero en Nueva York ella tenía que hacer todo. O sea, de reina a cenicienta y se fue.

Desde que Italy Mora salió Miss Panamá, casi todo el ajuar para llevar al certamen lo tuvo que comprar ella. Hasta su novio Juan Abadía pagó un traje de $7,000 para que esta pudiera lucirlo y presentó el recibo de pago. Ella consiguió cosméticos, pero no eran los de auspiciadores y eso molestó a los organizadores de Miss Universe.

Desde el principio Italy era una de las favoritas. Posiblemente la participación de su novio ayudándola no fue bien vista. Pero este actuó a su favor cuando vio que Italy no tenía las cosas que le habían prometido al ganar Miss Panamá. De hecho, ella misma lo confirmó.

César Anel Rodríguez, quien tiene la franquicia de Miss Panamá, ha dado más vueltas que un caracol y le tira todos los mochos a Italy. Bien divino el chico.

Había una habitación en el hotel sede, donde estaban las cosas de Italy, incluyendo maquillajes, pero están diciendo que era para encontrarse con su novio. ¿En serio? ¿Cuantas más están iguales?

Hello, si ahora hay muchas chicas que están casadas. ¿Le van a prohibir que vean a sus maridos? Bello. bello, celibato en Miss Universe. Ummm.

Ahhh, pero que yo sepa, eso de salir con los novios lo han hecho otras chicas y no las han sacado. La presión vino luego que Italy y su novio dijeron que no habían salido del hotel y se quejaron que el tenedor de la franquicia no le había ayudado. Sopla más…

No es la primera vez que un tenedor de franquicia pelea con la gente de la organización. La ex Miss Universe Lupita Jones, la persona que más tiempo tuvo la franquicia de Miss México, era una que se pasaba criticando y discutiendo con los ejecutivos de Miss Universe por la falta de ayuda. Ella decía que, aunque Ximena Navarrete era Miss Universe, ella tenía que buscarle sus cosas pues la organización se cantaba sin dinero para ropa y artículos necesarios para su reinado.

Salir de la habitación eso lo hace medio mundo. Para velar a las chicas están las chaperonas y la seguridad. Con todo y eso se salen.

Ahora con los nuevos dueños no sé, pero antes con Paula Shuggart y Mr. Donald Trump las chicas tenían que pedir ayuda en sus países para conseguir ropa, accesorios y zapatos. O si no, pregúntele a Amelia Vega o Denisse Quiñones o Zuleyka Rivera.

¿Qué pasó con Italy, alguien le jugó una mala pasada? Hay algo que no se comprende. Desde Justine Pasek, quien culminó el reinado de Oxana Fedorova, no había una candidata tan buena como Italy, así que no entiendo por qué todos contra ella.

Ah, a menos que alguien estuviera pidiendo la sede del 2025 para Panamá y decir que no tenían dinero no los ayuda. Umm. El Figali Convention Center ya fue sede cuando ganó Amelia Vega y está listo para recibir Miss Universe 2025. Veremos a ver, pues no creo que ni Italy ni su novio Juan Abadia vayan a callarse ante injusticias, pues la afrenta solo no ha sido para ella sino para su país. Such is life.