El 2024 comenzó con el ruido del año electoral. Si tuviéramos la máquina para medir decibeles, percibiríamos que están por encima del nivel. Lo importante aquí, es obviar el ruido y prestar atención a la melodía.

El ruido distrae y enajena, mientras tenemos delante de nosotros lo evidente. Veamos algunos ejemplos que desde mi perspectiva, retrata lo antes dicho.

El gobernador y la legislatura comenzaron la última sesión del cuatrienio con un jala-jala. Por un lado, la quejadera de los vetos y por el otro, el no enviar a tiempo los proyectos ante la consideración del Gobernador.

En cuanto a los vetos, debiera observarse caso a caso. La asamblea legislativa envía muchas de las medidas “con mala leche”, pues saben que atienden asuntos que de antemano, serán vetados. No forman parte de la política pública del ejecutivo. También saben que no tienen los votos para ir por encima del veto.

Así que el asunto es utilizado como cicatriz de guerra. Sólo sirve a la hora de levantar un récord para el discurso de tribuna. Es cierto que se puede encontrar una que otra medida que debió ser firmada. También es cierto que el gobernador no es un ángel de la caridad. Pero, en honor a la verdad, ese juego es habitual en un gobierno compartido. Esto sin duda, es una desgracia que no debería ocurrir. Aquí es evidente cómo se utilizan las agendas pequeñas.

Un 73% de las medidas enviadas al primer ejecutivo han sido firmadas, así que el villano no es tan malévolo. La otra cara de la moneda es la quejadera de que se envían las medidas tarde. ¡Es cierto!

Se aprobaron en noviembre y se envían en enero. Son unas 101 en total y me gustaría conocer la razón para el atraso. No se ha explicado. Claro, ahí viene la arenga política de los azules contra los rojos. El gobe “gimiendo” por que le dan solo 10 días para atender las medidas, lo que según dice, lo obliga a vetarlas.

Si se atienden a razón de 10 por día, que suena a un ritmo de trabajo adecuado, se pueden atender. Sobre todo porque muchas son para ponerle el nombre a alguna carretera, edificio o estructura de alguien distinguido. Otras son para reasignaciones presupuestarias. Medidas que no requieren una lectura profunda.

Si el Gobernador requiere de otra ayuda, pregunto: ¿Sus legisladores de Cámara y Senado, no cuentan con ayudantes que se supone siguieran de cerca todos esos proyectos que se aprobaron? Pienso que sí.

Ellos podrían hacer un resumen de lo más importantes que sirva de guía al mandatario en su encomienda de firmar o vetar.

Pero la reyerta, el tiroteo o el juego de la lucha libre es más llamativo. Así todos se entregan al ¡aaaaaatangana!, para ganar medallas frente a sus huestes. Al final, solamente ruido.

Otro ejemplo. Ahora, la partidocracia tradicional anda muy enojada con el PIP y Victoria Ciudadana, porque alegadamente postularon candidatos que ellos llaman de agua. Ambas colectividades cumplen con la ley. Presentan candidatos a la Gobernación y a la Comisaría Residente, pues esa misma ley electoral no los dejó coligarse. Así lo exigió y así tuvieron que actuar.

Son honestos, pues llegaron a un entendido de apoyar a Juan Dalmau a la Gobernación y al Candidato/a de Victoria Ciudadana a la Comosaria. Ahora bien, cualquiera que no quiera o no entienda cómo realizar el voto puede votar íntegro por el partido de su predilección.

Ese voto mixto no luce tan difícil. El otro voto, el legislativo, luce más complicado en al menos tres distritos senatoriales. Pienso que será un reto mayor a la hora de explicarlo. También tienen el reto de las candidaturas independientes que irán a pescar a su mismo estanque. Eso podría producir una confusión entre el electoral y dañar renglones de la papeleta o la totalidad de la papeleta.

Ya ocurrió en el 2020 cuando se dañaron 36 mil papeletas o partes de ellas, a nivel de la legislatura. Para mí entender, un número escandaloso.

Ahora bien, el ruido de todo esto se hace para buscar la manera de intimidar a ambos partidos a que no acudan al fondo de campaña. Hasta ahora, no he escuchado argumentos sensatos. Si por casualidad los encuentran , pues acudan al tribunal.

Así que, amigo que me lee: prepárese, porque no se va aburrir en esta campaña.