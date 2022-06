¿Cuántos años llevas cargando con tu cuerpo?

Toda tu vida.

Sin embargo, aún hay partes que ni siquiera te has dado cuenta de que las tienes y, mucho menos, sabes cómo se llaman.

Hoy vengo a descubrirlas para ti.

Comencemos por el área de tus manos. ¿Sabías que tienes seis rascetas justo en el área de las muñecas? Tres en cada una. Mira debajo de la palma de tu mano. Verás que tienes tres en el interior de la muñeca, como tres arrugas que aparecen cuando echas tu mano hacia el frente. Esas líneas son tus rascetas. Los adivinadores suelen leer estas líneas e identifican, en cada una de ellas, una información distinta. La primera rasceta se relaciona con la salud, la segunda con el dinero y la tercera con el amor. La clave, según ellos, está en la longitud y la profundidad de estas líneas: mientras más profundas y largas sean, más salud, dinero y amor recibirás.

PUBLICIDAD

Ahora mira tus dedos, en específico las uñas de tus pulgares. ¿Te has fijado que, en la parte inferior, hay como una media luna, blanca? Quizás nunca en tu vida te has puesto a mirar que lo tienes. ¿Su nombre? Lúnula, en referencia a la luna. No tiene ningún uso, es solo decorativo, pero es bueno que sepas que lo tienes.

En esa misma área de tus uñas, justamente por debajo de ellas, está el hiponiquio. Es la piel que conecta la uña con el dedo y que tiene la función de impedir que las suciedades entren por debajo de las uñas.

¿Y qué me dices de la tabaquera anatómica? También la tienes en tus manos. Se encuentra, específicamente, en la parte del dorso de la mano, entre el dedo pulgar y la muñeca. Es una especie de hoyo que se forma cuando estiras los dedos pulgar e índice, como si estuvieras simulando una pistola. Su nombre se debe a que, en el pasado, las personas solían usar ese hoyo para poner ahí polvo de tabaco, con el fin de aspirarlo.

Si mantienes tu mano en esa misma posición de pistola, vas a notar un pedazo de piel que se estira y que conecta con el pulgar y el índice. Ese pellejo se llama perlicue.

Busca ahora un espejo y mira tu rostro en él. Observa que debajo de tu nariz, tienes un pequeño surco que conecta con el labio superior de tu boca. ¿Su nombre? Filtrum. También se le conoce como filtro subnasal. Ya lo sabes.

PUBLICIDAD

Observa también tu canto. No me refiero a tus habilidades musicales, sino a la parte de la cara donde se unen los párpados inferiores y superiores. Es el lugar donde miras de reojo. El canto.

Ahora, pasemos a tus orejas. Notarás que tienes una protuberancia de cartílago situada en el medio, como protegiendo la entrada del rotito por donde oyes. Ese cartílago en forma de punta se le conoce como trago.

¿Has visto esos dos hoyitos que se forman en la parte baja de la espalda? No todo el mundo los tiene, pero se consideran un atributo sensual, de gran valor estético. Se le llaman los hoyuelos de Venus, en referencia a la diosa romana del amor.

Por último, algunas personas tienen un diastema en los dientes. Ese es el espacio que se percibe entre los dos dientes delanteros. La cantante Madonna es famosa por su diastema.

En este artículo solo he mencionado algunas partes de tu cuerpo, que no conoces, en las manos, la cara y la espalda. Hay muchas más, que aprenderemos en un futuro…