La columna de hoy será una clase de redacción. El objetivo de esta lección será la correcta escritura de los asuntos relacionados con el tiempo: las fechas, las horas, los años, las décadas, los siglos.

Todo lo que leerás está alineado con las normas de la nueva ortografía del año 2010. Al final de esta columna habrás aprendido cosas que tal vez no sabías o habrás validado aquello que siempre has estado haciendo bien.

Comencemos con la escritura correcta, en español, de las fechas.

Y recalco “en español”, porque las normas varían según el idioma. En inglés, por ejemplo, las fechas tienen una secuencia diferente. En aquel idioma, la secuencia es mes-día-año, mientras que en español primero se escribe el día y después el mes. Esta diferencia es importante entenderla, porque puede causar confusión.

Por ejemplo, hoy es 8 de febrero de 2024. Si fuéramos a abreviar la fecha en español, debemos escribir 8/2/2024. Si cambiamos la secuencia del día y el mes al estilo inglés sería 2/8/2024. Si el texto es en español y abrevias la fecha con la secuencia en inglés, entonces en vez de leerse 8 de febrero se leería 2 de agosto. ¿Te fijas? Por lo tanto, asegúrate siempre de seguir la secuencia correcta según el idioma en el que escribes.

A diferencia del inglés, en español los días de la semana y los meses del año se consideran sustantivos comunes; por lo tanto, se escriben en minúsculas. Solo se escribirá en mayúscula el día de la semana o el mes del año si es el comienzo de una oración (ejemplos: “Febrero es mi mes favorito” / “Jueves, 8 de febrero de 2024″).

En cuanto a la redacción correcta de las fechas, una duda frecuente se relaciona con la mención del año. ¿Se escribe ‘de 2024′ o ‘del 2024′? La respuesta es que ambas son aceptables, aunque desde la Edad Media se ha preferido el uso de la preposición ‘de’. Sin embargo, no es un error decir ‘del 2024′, ya que el ‘del’ se refiere a ‘del año’.

En cuanto a la redacción de los siglos, deben siempre escribirse en números romanos: siglo XXI. Se considera un error escribirlos con números arábigos (*siglo 21).

Por otro lado, a pesar de que inglés se dice ‘the fities’ o ‘50s’, en español no se deben expresar las décadas en plural. Por lo tanto, lo correcto es decir ‘los cincuenta’ o ‘los 50′. Por otro lado, es correcto en español mencionar solo los últimos dos dígitos de un año (“Yo nací en el 68″). Ahora bien, a diferencia del inglés, en español no se usa el apóstrofo previo a estas dos últimas cifras (”I was born in ‘68″).

Hablemos ahora de la redacción correcta de los horarios. Recuerda que ‘a. m.’ y ‘p. m.’ se escriben en minúsculas, con puntos y con espacio entre el primer punto y la ‘m’. En inglés se escriben en mayúscula, sin puntos y todo junto (3:00 AM). Significan ‘ante merídiem’ (antes del mediodía) y ‘post merídiem (después del mediodía). Ante esto, es incorrecto escribir que son las 12:00 p. m. porque aún no ha pasado el mediodía; debe ser las 12:00 m. Cuando sean las 12:01, entonces sí escribes p. m.

Por último, no digas que “Son la una”. Debes usar el singular (“Es la una”) hasta la 1:59. Luego, a partir de las 2:00, puedes usar el plural (“Son las dos”).

Recuerda que escribir con corrección siempre te hará lucir bien, incluso cuando escribes las fechas y los horarios. Por eso, siempre habla y escribe… en buen español.