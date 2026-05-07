Hay discusiones que parecen pequeñas… hasta que uno se da cuenta de que no lo son. La de “solo” y “sólo” es una de ellas.

Durante años, muchos aprendimos una regla aparentemente sencilla: “sólo”, con tilde, cuando equivale a “solamente”; “solo”, sin tilde, cuando significa “en soledad”. Fácil, elegante y, sobre todo, tranquilizadora. Nos daba la sensación de que el idioma estaba bajo control.

Pero llegó el 2010, y la Real Academia Española decidió cambiar el juego. O, más bien, simplificarlo. Su recomendación fue clara: no hace falta ponerle tilde a “solo” en ningún caso. ¿La razón? Que tanto el adjetivo como el adverbio son palabras tónicas; es decir, no cumplen con la condición técnica que justifica la tilde diacrítica.

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Dicho así, suena convincente. Pero también suena… más complicado de lo necesario.

Porque el hablante común no piensa en “condiciones prosódicas” cuando escribe un mensaje, un correo o una columna. Piensa en algo más práctico: que lo entiendan. Y ahí es donde entra el conflicto.

Imagine esta frase: “Trabajo solo los domingos”. ¿Significa que trabaja únicamente ese día? ¿O que trabaja sin compañía? El contexto resolverá muchas veces la duda, sí. Pero no siempre. Y cuando no la resuelve, la famosa tilde parece una aliada confiable.

Por eso, la recomendación de eliminarla no cayó igual para todos. Algunos la aceptaron sin problema, confiando en la economía del lenguaje: menos reglas, menos complicaciones. Otros, en cambio, siguieron escribiendo “sólo” con tilde, como quien se resiste a soltar una herramienta que le funciona.

Y entonces vino la confusión mayor.

Hace un tiempo, muchos creyeron que la RAE había “recuperado” la tilde. Las redes se llenaron de celebraciones, como si se hubiera hecho justicia lingüística. Pero la propia Academia aclaró que no había tal marcha atrás. La norma sigue siendo la misma: no se recomienda tildar “solo”.

Eso sí, se admite la tilde si quien escribe considera que hay ambigüedad. Es decir, no es obligatoria… pero tampoco está prohibida.

Traducido al español de todos los días, en arroz y habichuelas: puedes usarla, pero no deberías necesitarla.

Y aquí es donde la discusión se vuelve interesante. Porque, en el fondo, no es una batalla entre “correcto” e “incorrecto”. Es una tensión entre dos formas de ver el idioma: como un sistema que debe ser coherente y técnico, o como una herramienta que debe ser clara y útil.

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La RAE apuesta por lo primero: por una ortografía más limpia, más lógica, menos cargada de excepciones. Y tiene argumentos sólidos para hacerlo. No tildamos “banco” cuando puede ser una institución o un asiento, ni “seguro” cuando puede ser certeza o póliza. ¿Por qué hacer una excepción con “solo”?

Pero el usuario, ese que escribe todos los días sin pensar en tratados lingüísticos, a veces apuesta por lo segundo: por la claridad inmediata. Por evitar que el lector tenga que detenerse a interpretar.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿para quién es la ortografía?

Tal vez la respuesta no esté en elegir un bando, sino en entender el equilibrio. La norma está ahí como guía, no como camisa de fuerza. Y la lengua, por su parte, sigue siendo un espacio de decisiones.

Así que, si usted escribe “solo” sin tilde, está en línea con la recomendación académica. Y si decide escribir “sólo” para evitar una posible confusión, tampoco está cometiendo un pecado ortográfico.

Al final, más que una regla, esto es una invitación a pensar. A escribir con intención. Porque, con tilde o sin ella, lo importante es que no se sienta ‘solo’ en esta discusión y procure que ‘sólo’ se le entienda…