Son frecuentes las consultas que recibo sobre el buen uso del idioma español. Me encanta recibirlas y aclararlas, porque me he dado cuenta de que son muchas las personas que sienten interés por mejorar su manera de hablar y de escribir.

En la columna de hoy hice un escogido de las dudas más frecuentes que ustedes, los amantes y defensores de nuestro idioma, me hacen a través de las redes sociales de En Buen Español. Tal vez, algunas de ellas, sean tus dudas también…

PREGUNTA: ¿Cómo se conjuga, en presente, el verbo ‘negociar’? ¿Es ‘yo negoceo’ o ‘yo negocio’?

RESPUESTA: Se conjuga con ‘i’, no con ‘e’. Por lo tanto, es ‘yo negocio’, ‘tú negocias’, ‘él negocia’. Sin embargo, es común escuchar personas que dicen ‘yo negoceo’, ‘tú negoceas’ y ‘él negocea’, todas incorrectas. Algo similar ocurre con el verbo ‘financiar’: su conjugación también es con ‘i’, no con ‘e’. Tú no ‘financeas’ la casa, sino que la ‘financias’. ¡Qué común es este error!

PREGUNTA: ¿Cuál es el nombre de la letra ‘W’?

RESPUESTA: En español, el nombre recomendado para esa letra es ‘uve doble’, no ‘doble u’, como en inglés. Así que, si vas a dictar la dirección de una página web, como la de www.primerahora.com, pudieras decir: “triple uve doble… punto… primera hora… punto… com”.

PREGUNTA: ¿Se escribe ‘súper bueno’ o ‘superbueno’?

RESPUESTA: Los prefijos son aquellos elementos que, al unirse a un sustantivo, le dan un nuevo significado ( vice presidente, ex marido, sub director, contra oferta, etc.). En español, a diferencia del inglés, los prefijos se escriben junto a la palabra que acompañan, a menos que el sustantivo se componga de varias palabras (ex primer ministro, pro derechos humanos, etc.). Por lo tanto, al igual que escribirías ‘supermercado’ todo junto, debes escribir ‘superbueno’ todo junto, también.

PREGUNTA: ¿Se puede simplificar la doble vocal ‘o’ en la palabra ‘microorganismo’?

RESPUESTA: Sí. La ortografía española permite la simplificación de las dobles vocales si, al decirlas comúnmente en voz alta, no las pronunciamos. Fíjate que, en este caso, muy bien pudieses decir “Qué lindos los microrganismos”, con una sola ‘o’. Por lo tanto, puesto que solo pronunciamos una ‘o’, se acepta (y se prefiere) que se escriba de esa misma manera. Esto no siempre es así; por ejemplo, en el caso de ‘microondas’, siempre pronunciamos la doble ‘o’, por lo cual debemos escribir la palabra tal cual la decimos, con doble ‘o’.

PREGUNTA: ¿Cuál es el femenino de ‘cartero’?

RESPUESTA: Por regla general, las profesiones y los oficios que terminan en ‘o’ en masculino, terminan en ‘a’ en femenino. Así pues, se dice ‘la cartera’, ‘la música’, ‘la árbitra’, ‘la médica’ y la ‘bombera’. Hay dos excepciones: ‘piloto’ y ‘modelo’. En esos casos, se dice ‘la piloto’ y ‘la modelo’.

PREGUNTA: ¿Las palabras ‘fue’ y ‘dio’ llevan tilde?

RESPUESTA: No. Por lo general, las palabras monosílabas (de una sola sílaba) no llevan tilde. Hay algunas excepciones de monosílabas que pueden llevar tilde diacrítica (como es el caso de ‘sí’, ‘mí’, ‘tú’, ‘él’, ‘té’) para diferenciar su significado. Un ejemplo es el ‘sí’ de afirmación y el ‘si’ de condición.

PREGUNTA: ¿Se escribe ‘El papa Francisco’ o ‘El Papa Francisco’?

RESPUESTA: Los cargos se escriben siempre en minúscula, vayan o no acompañados del nombre de la persona. Por lo tanto, lo correcto es escribir “El papa Francisco vino a Puerto Rico”, o “El presidente dio su discurso”. No debemos pensar que el uso de la minúscula, en estos casos, le resta importancia al puesto que ostenta una persona.

¡Sigue compartiendo tus dudas conmigo! ¿Tienes alguna que quieres que te aclare?