Sobre el tema de ser felices, me he percatado que cada persona tiene sus particularidades y propia definición sobre la felicidad. Muchos hemos aprendido que no tiene que ver ni con pertenencias materiales, ni con nuestros logros únicamente. De hecho, lo anterior es notable si prestamos atención a frases célebres sobre el asunto, como las siguientes:

1. La felicidad depende de nosotros mismos. Aristóteles.

2. Hay una única forma de felicidad en la vida: amar y ser amado. George Strand

3. La alegría reside en la alegría del logro y en la emoción del esfuerzo creativo. Franklin D. Roosevelt

4. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Gandhi

PUBLICIDAD

5. Existe una sola pasión: la pasión por la felicidad. Denis Diderot

6. El término “felicidad” perdería todo su significado si no fuese compensado por la tristeza. Carl Jung

La felicidad es una emoción que se produce en una persona que es consciente de haber alcanzado un nivel de bienestar deseado y satisfactorio. Aunque no todos comparten esa visión, pues cada persona puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad. Ahora, esa satisfacción inevitablemente fluctuará, y andar despiertos a ello es importante para que el estrés diario y las responsabilidades no se conviertan en obstáculos para continuar sintiéndonos felices o mantenernos en alegría evitando las polaridades emocionales.

Al colocar nuestro enfoque en todo lo positivo que nos suceda durante el día, estaremos indiscutiblemente potenciando la felicidad. Claro que habrá situaciones que nos trastoquen, y tendremos que aceptar cuando las cosas no salen como deseamos. Sin embargo, adiestrarnos a encontrar el bien en todo, a buscar cualidades positivas en las personas inmediatamente las conocemos, a colocar nuestra atención plena en lo que sí funciona en las situaciones, retos y relaciones, no hay duda de que estaremos tomando el control de nosotros mismos, nuestra satisfacción personal y como resultado, la felicidad.

Al salir al trabajo, a la calle, a lo que haya que hacer hoy, recordemos hacer un esfuerzo de recordar lo positivo de las experiencias, de las personas, de las noticias, de cada situación que vivamos, y vemos alrededor. De esta manera la felicidad se acercará y se querrá quedar cerca. ¡Inténtalo!