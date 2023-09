De los anhelos que más nos identifican unos con otros, es el de ser felices. Para mí, el que todos buscamos conscientes o no, diariamente. Actualmente trabajo con una clienta coachee que sufre notablemente cada vez que regresa a las actitudes pasadas que la que la llevaron a buscar ayuda en un principio. Qué difícil se nos hace ser misericordiosos con nosotros mismos…

A veces se hace más fácil comprender las limitaciones de nuestros familiares y amigos y más desafiante las de uno. La severidad o el amor con la que nos tratemos, tendrá mucho que ver con el desarrollo de nuestra felicidad diaria. Todos los días somos bendecidos con esa oportunidad. Las situaciones usualmente se parecen, son detonantes para trabajar en nuestra tolerancia, paciencia, comprensión, amabilidad, honestidad y, en fin, las cualidades que nos definen como personas y que son las que nos dirigen a nuestro verdadero bienestar, libertad y plenitud.

Llevar el concepto de la felicidad a un quehacer de momento a momento podría ser menos angustiante y más divertido. De paso, nos obliga a vivir en el presente y a atendernos desde allí.

Comparto 7 mecanismos que nos ayudan a diario a sentirnos cada vez más felices mientras aceptamos quiénes somos y a los demás. ¡Inténtalo!

Sugerencias:

1. Conoce y usa tus fortalezas- Si sabes cuáles son tus fortalezas y las compartes a diario sentirás más confianza en ti mismo y generarás inevitablemente felicidad.

2. Comparte tus experiencias felices: Aunque existe un falto estigma de no compartir alegrías por cuidarse de envidias o no parecer arrogantes, cuando se comparte con otras personas las emociones se intensifican y se contagian.

3. Sé flexible: Tienes derecho a sentir cualquier emoción, tanto agradable como desagradable, eso no significa que te has dejado llevar o has sido vencido, por el contrario, aceptar y vivir ambas posibilidades te hace más fuerte.

4. Establece metas: Que te inspiren a diario.

5. Disfruta los placeres: Crea momentos sencillos que te aporten a tu alegría saludablemente. Son una fuente constante de bienestar.

6. Ajusta tus expectativas: Cuando son muy elevadas las probabilidades de sentir frustración aumentan, por eso ser más realista ayuda a cumplir con lo que te propones.

7. Escucha las opiniones: Escucha para aumentar tu bienestar y aprender, no para ser esclavo de ellas. Tu voz y tu intuición deben de ser las que te guíen.