Comienzan los días para preparamos a lograr las transformaciones importantes y sutiles, previo a terminar el año. Cualquier pensamiento que tengamos sobre los asuntos y actitudes que queremos modificar debe ser seguido por una acción, por esta razón no sólo debemos ser cuidadosos en observar lo que pensamos, sino que cuando tengamos una opinión sobre hacia dónde dirigir nuestra vida, debemos acompañarla con una acción.

Por ejemplo, si queremos mejorar nuestras reacciones ante situaciones adversas, será necesario hacer restricción. Evitando reaccionar como acostumbradamente, estamos en acción hacia el cambio y apartándonos de dejar todo en una idea.

Son tiempos de agradecer y dar gracias es una práctica que al repetirse y acompañarse de acciones nos llevan a otro nivel de bienestar.

Recordemos los beneficios de la gratitud. Más que dar gracias por amabilidad, la gratitud se puede convertir en una actitud, al ser practicada con intención genuina y con frecuencia. Cuando nos enfocamos para agradecer en conciencia de lo que se está haciendo, podemos palpar de inmediato una vibración de calma y alegría en el cuerpo y la mente, además de emociones saludables como la alegría.

Por otro lado, nos sentimos alejados de la emoción que genera la gratitud particularmente cuando nos quejamos porque nos falta algo, perdimos algo o queremos algo que no tenemos. Al mantenernos en el hábito de agradecer, el enfoque se mueve de lo que nos falta hacia lo que ya tenemos, que siempre es más de lo que creemos o más de lo que nuestros cinco sentidos nos permiten ver.

Tener una actitud de agradecimiento no debe limitarse a las cosas que nos gustan o nos hacen bien. También, y de hecho es un ejercicio muy liberador, debemos aprender a agradecer aquello que no nos gusta o sentimos que no es correcto o no nos hace bien. Si nos hacemos las siguientes preguntas nos acercamos a encontrar un bien en todo lo que ocurre y así aprendemos a agradecerlo:

- ¿Qué tiene esta situación o persona para enseñarme?

- ¿Qué tiene esta situación o persona para enseñarme sobre mi mismo que yo no he visto o no he aceptado?

Con este ejercicio estamos en acción, en acción de agradecer por todo. La energía se transforma ofreciéndonos una perspectiva más amplia del aparente problema y nos ofrece la opción de reconocer que el malestar también pasará, permitiéndonos movernos más rápido y con algo aprendido.

Seamos pacientes en el proceso y en este día de Acción de gracias convirtamos la gratitud en una actitud y en acciones.

Sugerencias:

1. Busca lecturas que motiven y ayuden al desarrollo personal.

2. Desarrolla una actitud de agradecimiento practicando dar gracias por todo, en todo momento.

3. Busca ayuda si necesitas.

4. Habla con los tuyos sobre la gratitud.

5. Da gracias en voz alta y en silencio.

6. Comparte con otros qué les agradeces.

7. Genera emociones de gratitud con genuina intención.

8. Para ser feliz da #lomejordeti