“No se puede esperar a que la vida deje de ser difícil para decidir ser feliz.” Me ayuda recordar a menudo la cita que en algún momento se hizo viral y que aún se pasea las redes sociales, de la concursante de uno de los programas que buscan talentos que, enferma, participó y conmovió a sus espectadores.

Llevo tiempo, haciendo esfuerzo en aplicármelo a diario y en fijarme en lo positivo de cada persona y de cada situación. Esa cita tuvo el efecto que tiene un buen maestro cuando imparte su sabiduría de forma tal que no será olvidada. ¿Por qué se nos olvida ser feliz y necesitamos recordarlo? ¿Por qué nos complicamos en lo que parece ser sencillo?

Esperar a que la vida deje de ser difícil, es un planteamiento que nos invita a cada uno en nuestra individualidad a observar, ¿qué es difícil? Lo que es difícil para uno, es posible que no lo sea para otra persona. Lo cierto es que el intento a la felicidad sí debe de ser constante, porque sencillamente no tenemos garantía sobre el día de mañana. Algunos piensan que ser feliz es una decisión constante, otros que se crea con cada acción que tomamos, y también con los pensamientos y emociones que nos permitimos. Entiendo que en todas las anteriores existe la oportunidad de acercarnos a ello, a sentir que a pesar de todo lo que no anda bien, según nuestra experiencia, podemos sentir la satisfacción, alegría y gratitud de estar aquí, vivos. Basta con intentarlo, no en momentos duros, sino desde que despertamos a diario. No en momentos de placer, sino en todo momento, en nuestra rutina diaria. Seamos felices al lavarnos los dientes, encontremos felicidad en sacar la basura, sonriamos genuinamente al transportarnos de un lado a otro, al ayudar a nuestros hijos a estudiar, al cuidar a nuestros familiares enfermos, al estar cansados, al estar contentos, al cocinar, fregar, lavar ropa o trabajar, seamos felices en soledad y acompañados, en días lluviosos y soleados, en el tráfico y de vacaciones, con mascarilla o sin ella, felices sin enjuiciar a otros y sin críticas. Seamos felices, porque para todos, la vida es pasajera.

Sugerencias: