Las “gracias” se dan todos los días, a veces automáticamente y no nos permitimos crear el sentimiento de gratitud que como le digo a mis clientes, es lo que hará la diferencia.

Más que un simple gesto, la gratitud es un sentimiento y podría formar una actitud, un estilo de vida. Cuando nos enfocamos a dar gracias con pleno sentido de lo que se está haciendo, podemos palpar de inmediato una vibración de calma y alegría en el cuerpo. Se produce un sentimiento que se aleja del pasado y nos ayuda a mantener la armonía y aceptación por lo que no controlamos, además de la perspectiva placentera de tener exactamente lo que necesitamos.

Cuando nos sentimos alejados de la gratitud particularmente sucede cuando nos quejamos porque nos falta algo, perdimos algo o queremos algo que no tenemos. Al mantenernos en el hábito de agradecer, el enfoque se mueve de lo que nos falta hacia lo que ya tenemos.

Comencemos siempre por lo más simple. Decir gracias por lo que pasamos por desapercibido especialmente cuando caemos en las rutinas diarias. Por otro lado, ser o tener una actitud de agradecimiento no debe limitarse solo a las cosas que nos gustan o nos causan alguna alegría. También, de hecho, es un ejercicio muy liberador y efectivo, demos gracias por todo lo que no nos gusta o no nos agrada. La energía se transforma ofreciéndonos una perspectiva más amplia del problema y la opción e reconocer que el malestar también pasará.

Seamos pacientes en el proceso y demos inicio día a día a nuestras labores y vida con un contundente ¡Gracias!

Podemos agradecer:

-El aire que respiramos

-Porque podemos hablar, escuchar o ver

-Por el lugar donde vivimos

-Por el cuerpo

-Por el trabajo

-Por estar vivos

-Por las amistades, familia, conocidos

-Porque cada día trae algo diferente

-Por el sol

-Por la lluvia

-Por la naturaleza

-Por los animales

-Por la comida

-Por lo que no tenemos

-Por las experiencias

-Por las oportunidades

Seamos diligentes y dinámicos al agradecer. Mientras se practica se va convirtiendo en un hábito y sus resultados no tardarán en manifestarse. ¡Inténtalo!

Sugerencias:

1. Haz lecturas que te motiven

2. Practica la gratitud por algo o alguien a cada hora del día

3. Atiende lo que consumes (Comida, bebida, entretenimiento)

4. Habla con los tuyos sobre la gratitud

5. Da gracias en voz alta y en silencio

6. Agradece en redes sociales, en el trabajo, en la familia, con todos

7. Desarrolla tu ser integral (Mente, cuerpo, espíritu)