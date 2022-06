Llegó el verano, las redes sociales se llenan de momentos que marcan la vida, como las graduaciones y senior proms. Estampas coloridas de las vacaciones, mucha playa y piscina. Es tiempo de comer fresco, hidratarse, disfrutar, hay más tiempo libre.

El verano también podría traer más tiempo disponible para nuestra mente, por no estar sobreocupados. Pasa que cuando nos vemos sin un proyecto por hacer, tareas, rutina diaria, o actividades la mente está tentada a divagar, usualmente llevándonos a la preocupación del futuro.

En los últimos dos años lo he visto marcadamente, especialmente en el primer año de la pandemia cuando, encerrados, las actividades físicas y rutinas se vieron canceladas. Desde ese momento han sido más los jóvenes y padres que buscan ayuda por sentir una desmotivación no antes vivida. Ansiedades nuevas que les afecta todas las áreas de su vida. Son momentos de buscar mecanismos que nos permitan reinventarnos y volver a sentirnos en equilibrio, aunque las circunstancias de alrededor, no sean las mismas. La mente especula, supone, y construye historias que no necesariamente favorecen nuestro ánimo. Por eso, los tiempos libres deben administrarse con la misma atención que hacemos con las responsabilidades. De lo contrario podría ser desventajoso para nuestra actitud. De este modo no le damos rienda suelta a preocupaciones o pensamientos de futuro o de falta de control que pueden producir ansiedad.

Si no ocupamos la mente con información agradable, afirmaciones positivas, noticias positivas, pensamientos positivos o ideas creativas, hay que observar en qué la estamos empleando.

Recuerda que la mente no debe tener el control sobre ti, lo tienes tú sobre la mente.

Sugerencias:

1. Decide. La confusión se elimina al tomar una decisión.

2. Respira profundo, la respiración permite la calma mental.

3. Consume alimentos que ofrezcan energía y no que generen cansancio.

4. Gestiona saludablemente las emociones como la frustración, tristeza o coraje o resentimiento.

5. Responsabilízate de tu tiempo y de la administración de tu mente.

6. Usa el tiempo libre para crear bienestar para ti y los tuyos.