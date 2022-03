Últimamente se me ha hecho más claro que no hay mejor manera de ayudar a los demás y al mundo, que ayudándose uno primero. Son muchas las personas que llegan al Coaching sintiéndose exhaustos, y decepcionados porque la ayuda que le dan a los demás no es valorada, no ven cambios, o no se la agradecen.

Esto me ha llevado a reflexionar en el tipo de relaciones que en general, con el tiempo hemos decidido crear. Si nos parece “normal” juntarnos en el trabajo, vida social o familiar a contarnos los problemas sin hacer cambios, a escuchar unos de otros lo que anda mal, a criticarnos, juzgarnos y opinar sin respeto, tenemos un problema. Piénsalo bien, si la persona que busca nuestro consejo u opinión sinceramente quisiera cambiar, lo haría. Y ya luego de eso podrían compartir conversaciones agradables, risas, aportación de uno al otro positivamente. Sin embargo, se repite entre parejas, familiares y amistades que nos acostumbramos a desahogar nuestros problemas en conversaciones, desaprovechando el tiempo presente para estar felices o compartir la felicidad de estar en compañía.

En nosotros está el poder de transformarnos y así poder vivir la belleza y plenitud que esta vida ofrece. Existe la ayuda profesional para movernos de nuestros problemas, incomodidades o cambios de conductas que debemos hacer, y buscarla es de valientes. Así mismo, el trabajo del cambio lo hace uno, y sabremos que ya no la necesitamos cuando hemos cambiado.

Pero quedarnos en el círculo vicioso de dar consejos, servir, dar dirección, sin primero hacerlo para nosotros mismos, y luego sentirnos mal, es codepencencia. La felicidad de cada cual es la responsabilidad de cada uno.

En vínculos de ayuda profesional, claro que hay consejo y dirección, pero en vínculos de relaciones personales, la historia debe de ser otra. Nadie debe de cargar a nadie, porque pueden caerse los dos. Después de doce años en la práctica de life coaching, yoga, meditación para la evolución personal y en todas las áreas de la vida, es ahora que veo claramente los daños que trae la codependencia y lo acostumbrados que estamos a servir desde ahí.

Al ayudarnos a nosotros mismos no tenemos idea de cuánto estamos aportando a todos los demás y al universo. El cambio y el bienestar comienza en uno. Hazlo primero por ti, y verás cómo impacta beneficiosamente a todos.

Sugerencias: