Los beneficios de practicar la resistencia, como herramienta para evitar los cortos circuitos que ocurren en uno, y que se traducen en malos entendidos, peleas, discusiones o conflictos, fortalece grandemente nuestra fuerza de voluntad y carácter. Además de potenciar nuestras relaciones, tanto en el ámbito laboral como en relaciones íntimas. El mecanismo se practica como un amortiguador que se coloca entre medio de dos polos con el fin de evitar la chispa, como lo es el coraje, la rabia, la ira, la tristeza sin razón o el afán y el deseo de tener la razón.

Mientras continuamos en el fluir de la vida, es meritorio y trae excelentes resultados, resistirnos a nuestras actitudes repetidas que no son favorables o hábitos que nos llevan a los mismos resultados no deseados. Como dicen, para pelear se necesitan dos.

PUBLICIDAD

Esta semana un cliente me comentó sentirse irresponsable por no poder cumplir con todo lo que debe atender, sin embargo, su sentimiento surge cuando no se organiza y cuando se deja involucrar a sí mismo en la costumbre de sentirse abrumado, con tensión paralizante, antes de llevar a la acción sus metas diarias.

En cuanto se comenzó a organizar, hacer listados, crear prioridades, administrar mejor su tiempo, cumplió con todo y ahora se mantiene en alegría atendiendo todos sus asuntos. Él aplicó la herramienta, reaccionó completamente diferente a como estaba acostumbrado y recibió sus resultados.

La invitación es a revisar esos momentos donde nos corresponda aplicar la herramienta. Se sentirá extraño inicialmente y hasta incómodo, pues nos sentiremos actuando muy diferente, y posiblemente habrá una resistencia. Al invertir tiempo, energía y práctica consistente se logran nuevas y mejores emociones, satisfacción personal, espacio para nuevas y más calmadas experiencias y la oportunidad para ver todo desde una nueva perspectiva. La resistencia, la meditación y las afirmaciones positivas son excelentes herramientas para lograr una vida de bienestar, diariamente.

Sugerencias:

1. Al aplicar la resistencia hazlo con apertura a sentir los cambios que traerá reaccionar diferente.

2. Usa la resistencia para salir de tu zona cómoda y crear nuevas experiencias y mejores relaciones interpersonales.

3. Sé paciente en el proceso mientras te superas a ti mismo.

4. Practícala a diario especialmente en situaciones, eventos, y con personas que sientes que te retan.

5. Actúa con intención de apoyarte y apoyar a otros en el proceso. Todos estamos aprendiendo.

6. Da y comparte estas prácticas y sugerencias.

7. Busca interesarte más en dar que en recibir.