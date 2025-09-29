En el marco del aniversario de VOCES de Puerto Rico, la red de farmacias Alivia Health se une al reconocimiento por la destacada labor que esta organización ha realizado en favor de la salud pública en la isla.

VOCESPR, una entidad sin fines de lucro dedicada a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud ha sido pieza clave en campañas de vacunación, educación comunitaria y coordinación de servicios esenciales en todo Puerto Rico. Su compromiso ha sido especialmente visible durante emergencias de salud pública y en el desarrollo de alianzas multisectoriales que han impactado positivamente a miles de personas.

A lo largo de los años, Alivia Health ha tenido el privilegio de colaborar con VOCESPR en múltiples iniciativas dirigidas al cuidado de la salud a través de iniciativas como y fomentar una cultura de prevención en la población puertorriqueña.

“Reconocemos en VOCESPR un aliado estratégico en la misión de facilitar servicios de salud accesibles, confiables y de alta calidad. Su liderazgo ha sido clave para avanzar temas de salud pública que afectan directamente a nuestras comunidades”, expresó Hari Sabnani, CEO de Alivia Health.

Alivia Health reafirma el compromiso de continuar colaborando estrechamente con VOCESPR para seguir impulsando proyectos que fortalezcan el sistema de salud en Puerto Rico.