¡Gracias, Puerto Rico! Juntos construimos 13 años de esperanza
Hoy, al mirar 13 años de historia de VOCESPR, mi palabra más contundente y sincera es: ¡gracias! Gracias a cada colaborador que ha hecho posible este esfuerzo, por creer y confiar en nuestro liderazgo, por unir voluntades, conocimientos y la fuerza de la ciencia en favor de un Puerto Rico más saludable.
Agradezco profundamente a quienes nos acompañan hoy, y también a aquellos que ya no están en este plano terrenal, pero que dejaron huellas imborrables en este camino. Cada paso que damos se sostiene en el legado de su entrega y compromiso.
Extiendo este reconocimiento a nuestras juntas de directores, que han creído firmemente en el modelo multisectorial como vía para alcanzar lo imposible: sentar en la misma mesa al Gobierno, la academia, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil, convencidos de que, juntos, podemos lograr lo que nadie logra por separado.
Gracias, Puerto Rico, por haber confiado en nosotros en momentos de crisis, durante el huracán María, los terremotos, las epidemias de influenza y la pandemia global de COVID-19.
VOCESPR no es solo una organización sin fines de lucro: es un movimiento que nació del amor y la responsabilidad colectiva. Este aniversario es un recordatorio de que el futuro lo seguimos construyendo, unidos. A todos los que han sido parte de este viaje: ¡gracias por hacer de la prevención un legado de vida!
Lilliam Rodríguez Capó
CEO y fundadora de
VOCESPR
Junta de Directores
Presidenta: Dra. Concepción Quiñones de Longo
Vicepresidente: Ing. Iván Lugo Montes
Tesorera: Sayra Maldonado
Secretaria: Dra. Elba C. Díaz Toro
Principal oficial y fundadora: Lilliam Rodríguez Capó
Vocales
Lcda. Eileen Ortega
Dra. Yasmin Pedrogo
Dra. Jessica Cabrera
Lcda. Idalia Bonilla
Dra. Carmen Zorrilla
Sylvia Rivera
Dr. Homero Monsanto
Miembros de comités
Dr. Marcos López
Lucy Arce
Asesores
Lcdo. Ricardo L. Torres Muñoz
Dra. Wanda Maldonado
Lcda. Jo Ann Sueiro
Cieni Rodríguez
Administración y Recursos Humanos
Ruthnesy Currás Paniagua, DBA
Finanzas
Wanda Betancourt
Gerentes de proyectos
Jivanny Díaz
Taisha Meléndez
Rebeca Vielma
Rosa Correa
