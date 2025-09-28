VOCES Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico anunció el fortalecimiento de su brazo académico con el lanzamiento de VOCES Academy, una plataforma acreditada como proveedor de educación médica continua (CME) dirigida a médicos, enfermeras, educadores en salud, farmacéuticos, auxiliares de farmacia y administradores de servicios de salud.

Con esta iniciativa, VOCESPR se consolida como un eje esencial para el desarrollo del talento clínico en Puerto Rico, ofreciendo un portafolio integral de seminarios, capacitaciones, cumbres y congresos.

En el marco de su oferta académica, VOCES Academy presenta dos eventos: la Cumbre Respirar es Vital, celebrada el pasado 19 de septiembre y dirigida a médicos, enfermeras, educadores en salud, administradores de servicios de salud, farmacéuticos y auxiliares de farmacia y profesionales de la salud; y la Cumbre de Cáncer para médicos primarios y especialistas. Esta se llevará a cabo el sábado, 4 de octubre. Esta última ofrecerá conferencias y talleres enfocados en actualizar a los profesionales sobre las mejores prácticas y nuevas tendencias en la detección temprana y tratamiento de los cánceres más comunes. Este evento también ofrecerá horas crédito como parte de la formación continua.

Para información y registro en eventos educativos, visita www.vocespr.org o llama al 787-789-4008.