En el marco de la Convención AGC 2025, EC Waste se posiciona como la empresa líder en Puerto Rico en el manejo de desperdicios sólidos y, ahora, con la adquisición de ARB, Inc. (Andrés Reyes Burgos Inc.), fortalece aún más su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia en el sector de la construcción.

EC Waste es una empresa líder en Puerto Rico en el manejo de desperdicios sólidos. ( Suministrada )

Durante el huracán María, EC Waste fue pieza clave en la respuesta rápida al manejo de residuos, ayudando a despejar comunidades y a restablecer servicios esenciales. En la pandemia del COVID-19, la empresa demostró su capacidad de adaptación, garantizando continuidad operacional en sus múltiples instalaciones.

Hoy, ofrece soluciones integradas para contratistas, incluyendo recolección, transporte, procesamiento y disposición final de residuos de construcción y demolición. Con la integración de ARB, Inc., amplía su cobertura, flota y experiencia técnica.

En esta Convención AGC 2025, EC Waste presentará sus nuevos servicios, plataformas tecnológicas y proyectos de impacto ambiental. ¡Una alianza estratégica que ningún contratista debe pasar por alto! Para información, accede a ecwaste.com o llama al 787-745-8484.