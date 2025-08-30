HQJ Plumbing Supplies continúa su expansión en Puerto Rico y celebró la apertura de su octava tienda en Bayamón.

La inversión para este nuevo establecimiento asciende a casi un millón de dólares y ha generado diez nuevas oportunidades de empleo.

La tienda ofrece un amplio inventario de materiales de plomería y waterworks, acompañados de un servicio personalizado a cargo de especialistas capacitados para asesorar a clientes residenciales y comerciales.

“Esta apertura representa un paso importante en su expansión y en nuestra misión de estar más cerca de nuestros clientes, ofreciendo materiales de la más alta calidad y un servicio personalizado”, señaló Efraín González Jr., presidente de HQJ Plumbing Supplies.