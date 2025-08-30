Premiación Jacinto Galib 2025

Patrono, reconoce al pilar y al eslabón más importante de tu compañía, que es el empleado de la industria de la construcción:

Carlos A. Rivera

Aireko Construction LLC

Luis J. Virola Rosario

Erick G. Vázquez Romero

Jean C. Valdez Asencio

BrandSafway

Lourdes Verdejo

Ricardo Rubio Rodríguez

David Quirós

Caribe Tecno, CRL

Andrés A. Villegas Henríquez

CIC Construction Group

Bryan R. García Reyes

Emmanuel Pérez Santiago

Del Valle Group, LLC

Luis D. Quiñones Torres

Enco Group, LLC

Israel Rivera Cruz

Jhon Peña Barrera

Erick Pérez Estrada

Ferrovial Construcción PR, LLC

Ismael Ríos Morales

Glasstra Group, LLC

Germán Pereira

Alexis Heredia Díaz

Héctor Colón Santini

O&M Consulting Engineering, PSC

Robyn Martínez Fernández

Jesús Delgado

RB Construction Group

Yuki Sakaue

Silvia Rodríguez

RBC Construction Corp.

... ( Suministrada )

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Premio Seguridad Obrero 2025

Carlos Aponte Matías

Javier Andaluz Cruz

Aguayo’s Sheet Metal, MFG

Gerardo Santiago Caez

Aireko Construction, LLC

Gilberto Caez Ríos

BrandSafway

Georgie Modesto

Caribe Tecno, CRL

Melvin Félix

José Ayala

CIC Construction Group, LLC

Rafael López

Kenneth Hernández

Ferrovial Construcción PR, LLC

Manuel Cruz Santana

Benjamín Miranda Reyes

RBC Construction Corp.

Yovet Escuté

Damián Vega

Safety Business Solutions, LLC

Ricardo Villafañe

Yamil Villegas

TK Elevator, Inc.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Premio Seguridad Supervisor 2025

Aleida Marín Coronado

Joel García Báez

Aguayo’s Sheet Metal, MFG

Alex Piñeiro

Aireko Construction, LLC

Luis Rivera Sánchez

Argos Puerto Rico Corp.

Yadiel Vélez Vázquez

Bonneville Contracting and Technology Group

José H. Serrano Martínez

BrandSafway

Jorge González

Caribe Tecno, CRL

Jorge Avilés Morales

Julio Santiago Ayala

CIC Construction Group, LLC

José Santiago

Del Valle Group, LLC

Yesenia Morales Rodríguez

Larry A. Montañez Rodríguez

Design Build, LLC

Dennis Vázquez Medina

Julio Báez Silva

Ferrovial Construcción PR, LLC

Javier Nieves Montañez

RBC Construction Corp.

Ángel Colón

Safety Business Solutions, LLC

Christopher A. Ortiz Gracia

San Diego Project Management - PSC

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Premio Seguridad Empresa 2025

Aguayo’s Sheet Metal, MFG

Aireko Construction, LLC

Argos Puerto Rico Corp.

Bonneville Contracting and Technology Group

Brand Energy & Infrastructure Services of Puerto Rico Corp.

CIC Construction Group, LLC

Del Valle Group, LLC

Division 16, LLC

RBC Construction Corp.

Safety Business Solutions, LLC

San Diego Project Management – PSC

Comité de Jóvenes

Superintendente de Proyecto 2025

Reconocemos a todos los premiados:

Eduardo Figueroa García

CIC Construction Group, LLC

Eliezer Meléndez Soto

Efraín Colón Sotomayor

Design Build, LLC

Ing. Albert Zayas

Deya Elevator Service

Ignacio Díaz Del Río

Ferrovial Construcción PR, LLC

Wilfredo Colón

Nieves & Nieves Engineers and Contractors, Inc.

Neftalí Muñoz Gómez

RBC Construction Corp.

Jayson Mojica González

San Diego Project Management - PSC

Jorge L. Torres

TK Elevator, Inc.

Edgar Olivencia

Raúl Santiago

Venegas Construction Corp.

Mujeres en la industria de la Construcción ( Shutterstock )

Comité de la Mujer en la Industria de la Construcción

Premio Cultura de Cuidado 2025

Reconocemos a las empresas premiadas:

Design Build, LLC

Por sus esfuerzos para atraer mujeres a los programas de aprendizaje registrado de AGC Puerto Rico Chapter Workforce Development Foundation.

ARGOS Puerto Rico

Por su campaña Argos Puerto Rico se viste de flor en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.