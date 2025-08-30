Premiados AGC-PR 2025
La organización resalta el trabajo de los representantes de los distintos sectores que forman parte de su gestión
Premiación Jacinto Galib 2025
Patrono, reconoce al pilar y al eslabón más importante de tu compañía, que es el empleado de la industria de la construcción:
Carlos A. Rivera
Aireko Construction LLC
Luis J. Virola Rosario
Erick G. Vázquez Romero
Jean C. Valdez Asencio
BrandSafway
Lourdes Verdejo
Ricardo Rubio Rodríguez
David Quirós
Caribe Tecno, CRL
Andrés A. Villegas Henríquez
CIC Construction Group
Bryan R. García Reyes
Emmanuel Pérez Santiago
Del Valle Group, LLC
Luis D. Quiñones Torres
Enco Group, LLC
Israel Rivera Cruz
Jhon Peña Barrera
Erick Pérez Estrada
Ferrovial Construcción PR, LLC
Ismael Ríos Morales
Glasstra Group, LLC
Germán Pereira
Alexis Heredia Díaz
Héctor Colón Santini
O&M Consulting Engineering, PSC
Robyn Martínez Fernández
Jesús Delgado
RB Construction Group
Yuki Sakaue
Silvia Rodríguez
RBC Construction Corp.
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
Premio Seguridad Obrero 2025
Carlos Aponte Matías
Javier Andaluz Cruz
Aguayo’s Sheet Metal, MFG
Gerardo Santiago Caez
Aireko Construction, LLC
Gilberto Caez Ríos
BrandSafway
Georgie Modesto
Caribe Tecno, CRL
Melvin Félix
José Ayala
CIC Construction Group, LLC
Rafael López
Kenneth Hernández
Ferrovial Construcción PR, LLC
Manuel Cruz Santana
Benjamín Miranda Reyes
RBC Construction Corp.
Yovet Escuté
Damián Vega
Safety Business Solutions, LLC
Ricardo Villafañe
Yamil Villegas
TK Elevator, Inc.
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
Premio Seguridad Supervisor 2025
Aleida Marín Coronado
Joel García Báez
Aguayo’s Sheet Metal, MFG
Alex Piñeiro
Aireko Construction, LLC
Luis Rivera Sánchez
Argos Puerto Rico Corp.
Yadiel Vélez Vázquez
Bonneville Contracting and Technology Group
José H. Serrano Martínez
BrandSafway
Jorge González
Caribe Tecno, CRL
Jorge Avilés Morales
Julio Santiago Ayala
CIC Construction Group, LLC
José Santiago
Del Valle Group, LLC
Yesenia Morales Rodríguez
Larry A. Montañez Rodríguez
Design Build, LLC
Dennis Vázquez Medina
Julio Báez Silva
Ferrovial Construcción PR, LLC
Javier Nieves Montañez
RBC Construction Corp.
Ángel Colón
Safety Business Solutions, LLC
Christopher A. Ortiz Gracia
San Diego Project Management - PSC
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
Premio Seguridad Empresa 2025
Aguayo’s Sheet Metal, MFG
Aireko Construction, LLC
Argos Puerto Rico Corp.
Bonneville Contracting and Technology Group
Brand Energy & Infrastructure Services of Puerto Rico Corp.
CIC Construction Group, LLC
Del Valle Group, LLC
Division 16, LLC
RBC Construction Corp.
Safety Business Solutions, LLC
San Diego Project Management – PSC
Comité de Jóvenes
Superintendente de Proyecto 2025
Reconocemos a todos los premiados:
Eduardo Figueroa García
CIC Construction Group, LLC
Eliezer Meléndez Soto
Efraín Colón Sotomayor
Design Build, LLC
Ing. Albert Zayas
Deya Elevator Service
Ignacio Díaz Del Río
Ferrovial Construcción PR, LLC
Wilfredo Colón
Nieves & Nieves Engineers and Contractors, Inc.
Neftalí Muñoz Gómez
RBC Construction Corp.
Jayson Mojica González
San Diego Project Management - PSC
Jorge L. Torres
TK Elevator, Inc.
Edgar Olivencia
Raúl Santiago
Venegas Construction Corp.
Comité de la Mujer en la Industria de la Construcción
Premio Cultura de Cuidado 2025
Reconocemos a las empresas premiadas:
Design Build, LLC
Por sus esfuerzos para atraer mujeres a los programas de aprendizaje registrado de AGC Puerto Rico Chapter Workforce Development Foundation.
ARGOS Puerto Rico
Por su campaña Argos Puerto Rico se viste de flor en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
