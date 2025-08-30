Programa de actividades de la Convención 2025
El evento cumbre de AGC-PR se celebrará del 3 al 7 de septiembre en El Conquistador Resort, en Fajardo
MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE
7:00 a.m. - 8:30 a.m.
Inscripción Torneo de Golf AGC-PR
Conquistador Golf Club
8:30 a.m. - 2:00 p.m.
Torneo de Golf AGC-PR
Conquistador Golf Course
2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Premiación Torneo
de Golf AGC-PR
Danosa Ballroom II
JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE
7:00 a.m. - 8:30 a.m.
Inscripción y desayuno Torneo de Golf AGC-PR
Conquistador Golf Club
8:30 a.m. - 3:00 p.m.
Torneo de Golf AGC-PR
Conquistador Golf Course
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Venta de boletos individuales
Área de Registro AGC-PR
3:00 p.m. - 5:30 p.m.
Premiación Torneo de Golf AGC-PR
Danosa Ballroom I
4:00 p.m. - 7:00 p.m.
Registro Convención
AGC-PR Plan Ejecutivo
Área de Registro AGC-PR
6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Cóctel de bienvenida
La Fuente
8:00 p.m. - 11:00 p.m.
Construction Welcome
Night Party
Pablo Casals
Manolo Mongil
VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE
8:00 a.m. - 5:00 p.m.
Exhibición productos y equipo pesado
Danosa Ballroom I y área exterior
7:00 a.m. - 8:30 a.m.
Desayuno Asamblea
Danosa Ballroom I
8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Desayuno
Atlantic Foyer
9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Conferencia Ejecutiva AGC-PR
Danosa Ballroom I
9:00 a.m. - 9:30 a.m.
Bienvenida y mensaje
Danosa Ballroom I
Ing. José Torrens, presidente AGC-PR
Todd Roberts, presidente AGC of América
9:30 a.m. - 10:30 a.m.
Conferencia Magistral:
Motor de valor: La construcción como impulsor económico para Puerto Rico
Auspicia: Argos
Conferenciantes invitados: Jorge Rodríguez, fundador y CEO del Instituto de Libertad Económica, y Verónica Ferraiuoli, coordinadora de eficiencia del Gobierno de Puerto Rico
10:30 a.m. - 12:30 p.m.
Sesiones de trabajo
ACUEDUCTOS
COR 3 / AFI / MUNICIPIOS
DTOP / ACT / PUERTOS
ENERGÍA
USACE
VIVIENDA
1:00 p.m. - 2:00 p.m.
ALMUERZO
Danosa Ballroom I
1:00 p.m. - 2:00 p.m.
ASAMBLEA
Danosa Ballroom I
1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Registro de Convención
Área de registro AGCPR
2:30 p.m. - 5:00 p.m.
Cóctel área de exhibidores interiores
Danosa Ballroom I
7:00 p.m. - 12:00 a.m.
Premiación Alejandro S. Herrero & Cena de Gala
Danosa Ballroom II
Fidel Osorio y Milly Quesada
12:00 p.m. – 1:30 a.m.
After Party - Comité de Jóvenes
DJ Yapper
La Fuente
SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE
7:00 a.m. - 10:00 a.m.
Desayuno
Atlantic Foyer
9:00 a.m. - 12:00 a.m.
SEMINARIOS
Danosa Ballroom I
Tema: Clasificación de atenuadores de impacto
Orador: Patricio Sepúlveda, gerente de Ventas de VALTIR, LLC
Auspicia: Caribbean Sign Supply
Tema: High-Performance Accelerated Mortars for Construction and Repair
Orador: Alberto Casiano, director técnico de WECO
Auspicia: WECO
Tema: Inteligencia artificial en construcción: Del plano a la obra inteligente
Oradora: Lcda. Julybeth Alicea
9:00 a.m. - 6:00 p.m.
Exhibición productos y equipo pesado
Danosa Ballroom I y área exterior
9:30 a.m. - 12:00 p.m.
Charla del Comité de Ayuda Comunitaria
Danosa Ballroom II
12:30 p.m. - 2:00 p.m.
Premios AGCPR Jacinto Galib, Seguridad, Superintendente y Cultura de Cuidado
Danosa Ballroom I
2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Actividad familiar
Feria de la Construcción
Área Exhibición de Equipo Pesado
Sonora Ponceña y Manny Manuel
7:30 p.m. - 12:00 a.m.
Fiesta temática: Back to the 80’s
Danosa Ballroom II
Conjunto Quisqueya y La Super Banda
12:00 p.m. - 1:30 a.m.
After Party - Comité de Jóvenes
Música en vivo
La Fuente
DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE
9:00 a.m. - 10:00 a.m.
Servicio religioso
Magnolia
9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Brunch Fin de Fiesta
Área de la piscina
11:00 a.m.
Check out
Front desk
1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Desmontaje de exhibidores
Danosa Ballroom I
