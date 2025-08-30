USIC celebra 35 años de trayectoria como líderes en el mercado de fianzas en Puerto Rico. Hoy, reafirma su servicio de excelencia, compromiso inquebrantable y profundo conocimiento de la industria de la construcción, elementos que le han permitido consolidarse como un aliado estratégico e importante para esta industria. Cada proyecto afianzado representa su promesa de respaldo, cumplimiento y garantía.

Gracias al trabajo en conjunto con sus socios de negocio, contribuyen al desarrollo de obras estratégicas que transforman la infraestructura y fortalecen la economía de nuestra isla. USIC sigue apostando al crecimiento de Puerto Rico. USIC, siempre contigo.

Para información, llama al 787-273-1818 o accede a usicgroup.com.