USIC: 35 años como líder del mercado de fianzas en Puerto Rico
Cada proyecto afianzado representa su promesa de respaldo, cumplimiento y garantía
PUBLICIDAD
USIC celebra 35 años de trayectoria como líderes en el mercado de fianzas en Puerto Rico. Hoy, reafirma su servicio de excelencia, compromiso inquebrantable y profundo conocimiento de la industria de la construcción, elementos que le han permitido consolidarse como un aliado estratégico e importante para esta industria. Cada proyecto afianzado representa su promesa de respaldo, cumplimiento y garantía.
Gracias al trabajo en conjunto con sus socios de negocio, contribuyen al desarrollo de obras estratégicas que transforman la infraestructura y fortalecen la economía de nuestra isla. USIC sigue apostando al crecimiento de Puerto Rico. USIC, siempre contigo.
Para información, llama al 787-273-1818 o accede a usicgroup.com.
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.