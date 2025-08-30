WEST LLC lleva más de 50 años desarrollando proyectos eléctricos, mecánicos y civiles que aportan valor real a sus clientes y a las comunidades donde opera.

Cuenta con un equipo humano comprometido, capacitado y alineado con una cultura de servicio que pone al cliente en el centro de cada proyecto. Por ello, al entender sus necesidades, respeta sus tiempos y trabaja con dedicación hasta lograr su objetivo.

Como líder, WEST LLC construye proyectos significativos, sostenibles y de calidad, ejecutados por un equipo competente para el bienestar de su gente y de quienes confían en su capacidad.

WEST LLC es tu mejor aliado en la construcción

Los trabajos realizados en la Ponce Health Sciences University incluyeron plomería, HVAC, generación de emergencia y otros. ( Suministrada )

Uno de sus proyectos más recientes se llevó a cabo en la Ponce Health Sciences University, donde la compañía asistió en el desarrollo del diseño mecánico y eléctrico del centro educativo, enfocándose en lograr una solución económica sin comprometer la calidad. Además, WEST LLC ejecutó de manera ordenada y eficaz la construcción del componente electromecánico de la universidad, con una superficie de 103,000 pies cuadrados.

Los trabajos realizados por sus aliados incluyeron:

Plomería

HVAC

Sistema de protección contra incendios (fire protection)

Sistema de diésel

Subestación eléctrica de 2,000 KVA

Generador de emergencia

Iluminación inteligente

Telecomunicaciones

Otros sistemas de soporte técnico

De esta manera, se incorporó tecnología de alto nivel para formar a los futuros líderes de la medicina. La meta es construir el futuro hoy.

¿Buscas un aliado confiable para tu próximo proyecto? Llama al 787-831-1918 o escribe a info@westllc.com.