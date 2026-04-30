De cara al futuro, promover la investigación y el desarrollo de productos en la isla, más allá de la calidad en su manufactura, es un paso trascendental para el crecimiento del sector industrial de Puerto Rico.

Con esta visión estratégica, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) se mantiene enfocada en ayudar a mejorar la competitividad de las empresas locales en cuatro elementos puntuales: agilidad gubernamental, política fiscal, capital humano e infraestructura, con énfasis en el aspecto energético.

Para lograrlo, la Asociación desarrolló una serie de servicios para sus socios alineados a una estructura organizacional dividida en siete regiones, lo que les permite identificar las necesidades particulares de cada zona.

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De acuerdo con la licenciada Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la AIPR, “la Asociación está bien enfocada en impulsar la competitividad de nuestros socios en especial del sector de manufactura, pues son ellos los principales contribuyentes al Producto Interno Bruto (PIB) de la isla, con cerca de un 45 %”.

Según Mojica, “en nuestra membresía, que representa el sector industrial más los sectores que apoyan la manufactura, está representado el 62 % del PIB”.

“Así que, velando por el bienestar del ecosistema industrial y empresarial, hemos querido sumar mucho valor y reenfocar la Asociación en cómo aportamos valor con la competitividad de ellos como norte”, expresó.

“Esto también redunda en la competitividad de Puerto Rico como país y beneficia a todos los ciudadanos, no solamente a las industrias, sino también a los residentes porque, en la medida en que haya mejor desarrollo económico, todos nos beneficiamos”, argumentó.

Cómo mejorar la competitividad

La vicepresidenta ejecutiva destacó que para mejorar la competitividad en Puerto Rico será necesario “seguir transformándonos”, promoviendo la implementación de tecnología, mayor agilidad gubernamental, evaluación de los mercados y “adoptar las mejores prácticas de otros lugares e implementarlas aquí”.

“Tengo un especial compromiso con que nuestra industria de manufactura se continúe moviendo a la vanguardia. Sabemos que somos exitosos, conocedores en la manufactura tradicional y en la manufactura sofisticada de alto volumen de dispositivos médicos y farmacéuticos”, manifestó.

“El hecho de que somos un territorio de Estados Unidos, nos da unas ventajas competitivas bien fuertes, pero no podemos descansar en lo que ya podemos hacer. Tenemos que movernos hacia el futuro”, aseveró.

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Asimismo, mencionó que las mayores inversiones en el área de manufactura “se están dando en las etapas previas a la producción, o sea, la investigación y el desarrollo de nuevos productos”.

“En esa área, Puerto Rico tiene muchísimo que ofrecer. Tenemos infraestructura, talento, científicos, pero todavía las empresas afuera no nos ven como una alternativa relevante en esa área”, lamentó.

“Sin embargo, ahí es donde realmente está nuestra generación de capital a largo plazo, porque se crean las patentes que generan la propiedad intelectual que se queda en Puerto Rico y que nos ayuda a seguir reteniendo ese capital luego de que un producto es comercializado”, expuso.

Más y mejores servicios

Con el objetivo de proveer mayores servicios a su matrícula, la organización se apresta a estrenar varios programas dirigidos a capitalizar la comunicación con su membresía integrada por casi mil socios.

Uno de estos será el pódcast La ecuación industrial, con episodios mensuales dedicados a temas de interés tanto para sus socios como “para la economía en Puerto Rico”, moderado por Mojica Franceschi. Se espera que estrene en mayo.

Igualmente, incorporarán una línea de atención al socio que estará disponible vía llamada y por WhatsApp: 787-SOY-PRMA (787-769-7762)”.

“Esto es para cualquier socio que tenga un problema o situación, incluso con una agencia de gobierno, que podamos ayudar a resolver. Nos comprometemos con estos socios a que en 72 horas o menos les daremos una actualización sobre su inquietud”, detalló.

Asesoría especializada para la membresía

Una decisión asertiva para beneficiar a los socios ha sido la contratación de tres asesores que orientan de manera gratuita a la matrícula en temas trascendentales, entre estos, permisología, gestiones municipales y estatales, capital humano e incentivos.

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“Uno de estos es el licenciado Carlos Fontán, de la empresa Formentus, quien fue director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico adscrita al DDEC y uno de los coautores de la Ley 60 de Incentivos de Puerto Rico. Está dando asesoría a nuestros socios en todo lo relacionado con incentivos contributivos”, mencionó.

Por su parte, la licenciada Julybeth Alicea, presidenta y fundadora de la empresa HR Disruptor, “está dando asesoría gratuita a nuestros socios sobre capital humano y derecho laboral”.

Aporta también al objetivo Jonathan Malavé Pérez, de la empresa PR Project Strategies, experto en permisología, gestiones municipales y gubernamentales.

“Sabemos que esto agrega mucho valor. Hay empresas grandes que ya tienen sus expertos internos, pero las empresas pequeñas, que tal vez no tienen esta estructura ni un departamento de recursos humanos, ahora pueden recibir esa asesoría inicial con nuestros recursos”, resaltó.

Más que contactos, oportunidades

En todos los eventos de la AIPR, los socios pueden hacer networking “con expertos que no solamente aportan información valiosa, sino que el intercambio entre los asistentes también suma valor”, dijo la ejecutiva.

“En todos estos eventos vas a tener compañías de servicio y compañías de manufactura y estos espacios de networking se prestan para crear relaciones de negocio y crecer las carteras de clientes”, afirmó.

“Además, tenemos nuestra academia con seminarios, charlas, talleres y certificaciones. Muchos de ellos, que conllevan acreditaciones que necesita la industria, se ofrecen a precios descontados para nuestros socios, con recursos bien reconocidos”, indicó.

Otra de las ventajas, según Mojica, es que la sede de la Asociación, ubicada en el Centro Internacional de Mercadeo en Guaynabo, “cuenta con salones disponibles para alquiler de nuestros socios, a precios competitivos, con recursos audiovisuales y espacio para catering”.

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Prioridades para seguir avanzando

Una de las metas de la organización es “crecer nuestra matrícula, especialmente en el renglón de empresas de manufactura. En la medida que tengamos más representatividad del sector manufacturero, somos más fuertes y podemos abogar mejor, con mayor legitimidad, por todas las necesidades que tiene la industria”, indicó Mojica.

Ser más proactivos en la presentación de soluciones al gobierno también es una de las prioridades en la agenda.

“Nosotros tenemos un mensaje muy claro y es que la industria no tiene que delegarlo todo al gobierno, ni enfocarse en dar quejas, sino en encontrar soluciones”, apuntó.

“Debemos tener una voz clara y fuerte, conociendo las necesidades de la industria, los retos que tenemos y que estamos en un entorno sumamente competitivo, no solamente para atraer empresas nuevas, sino para retener lo que tenemos ahora”, concluyó.

AIPR fortalece su estructura ejecutiva

Con el objetivo de elevar el valor estratégico a sus socios y robustecer su agenda de país, la AIPR anunció la integración de dos figuras clave a su equipo directivo: el Lcdo. Rubén A. Ríos Pagán y Nayaret E. Candelario Soto.

Lcdo. Rubén A. Ríos Pagán, director de Alianzas Estratégicas. ( Suministrada )

Ríos Pagán asume la dirección de Alianzas Estratégicas. Con más de 20 años de trayectoria en los sectores farmacéutico, inmobiliario y de construcción, aporta una visión que combina la solidez legal con la agilidad en el desarrollo de negocios. Su experiencia previa como secretario de la Vivienda y líder en operaciones internacionales será fundamental para ampliar las redes de colaboración.

Nayaret E. Candelario Soto, directora de Mercadeo y Comunicaciones. ( Suministrada )

Por su parte, Nayaret E. Candelario Soto se integra como directora de Mercadeo y Comunicaciones. Con una maestría en Mercadeo Digital y experiencia en posicionamiento de marca, lidera la evolución de la presencia digital de la AIPR. Su enfoque estratégico busca proyectar con mayor fuerza la voz de la industria y conectar con los aliados del sector.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.