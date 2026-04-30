Conoce a los ganadores de los Excellence Awards de la AIPR
Industriales otorgan premios y reconocimientos a la excelencia empresarial
Premios especiales
Gran galardón de la noche
Héctor Jiménez Juarbe
Ing. Edwin A. Betancourt
Presidente, VALUEB, LLC
Premio Industrial del Año 2025
Frazer Costa Alvarado
Director y Site Leader
Zimmer Biomet en Ponce
Jesús Zaad Nazer
Oscar Quiles
Presidente & CEO
Pentaq Manufacturing Corp.
Gerente de Manufactura del Año 2025
Juanchi L. Diaz
Sr. Engineering Director
Medtronic
Ejecutivo del Año 2025
Efraín Rivera Torres
CEO y Presidente
LabChemS Corp.
Gerente de Servicio del Año 2025
Janice M. Adorno
Directora de EHS y Servicios Educativos
Consertus Puerto Rico
Exportador del Año
ITO Foods (Caribbean Condiment Group)
Francisco Freiría Urrutia
Presidente
Entrepreneur
José M. Moreno
Presidente y Fundador
Laboratorios Teresita
Premio Especial del Presidente
Efraín Rodríguez
Chief Operating Officer
Copan Industries
Cervecera de Puerto Rico
Maribel Montes
Gerente General
Jorge Hernández De León
Presidente & CEO
Aerostar Airport Holdings, LLC
Premios Regionales
Región Metro
Gerente de Manufactura
Christian Crespo
Production Manager
Artifex Solutions LLC.
Industrial
Francisco Freiría Urrutia
Presidente
ITO Foods (CaribbeanCondiment Group)
Ejecutivo
José M. Moreno
Presidente y Fundador
Laboratorios Teresita
Gerente de Servicio
José de Jesús
Director de Operaciones y Servicios Técnicos
Principia Inc.
Región Metro Oeste
Gerente de Manufactura
Aris Cruz
Production Leader
SJT Manufacturing, Inc.
Industrial
Roberto Fuenmayor
CEO
Valero Inc.
Ejecutivo
Israel Martínez Román
Regional Manager | PR, Miami & Caribbean
AppleOne
Gerente de Servicio
Janice M. Adorno
Directora de EHS y Servicios Educativos
Consertus Puerto Rico
Región Norte
Gerente de Manufactura
Francisco Malavé Sanabria
Senior Director, Drug Product Manufacturing Operations
Bristol Myers Squibb
Ejecutivo
Rey M. Pérez Rivera
Vicepresidente
King Uniforms & Industrial Laundry, Inc.
Gerente de Servicio
Carmen Salas Solivan
Associate Director Client Services
Spectraforce Technologies
Región Centro Oriental
Gerente de Manufactura
Juanchi L. Díaz
Sr. Engineering Director
Medtronic
Industrial
Ileana Quiñones Pérez
Gerente General
Johnson & Johnson Innovative Medicine en Gurabo
Ejecutivo
Rafael A. Ortiz Díaz
Presidente y CEO
ETAG LLC
Gerente de Servicio
Glorymar Rosario Burgos
Gerente de Recursos Humanos
Sharetech Group
Región Metro Este
Gerente de Manufactura
Ralfy Calo Ortiz
Director Business Excellence
Astra Zeneca
Ejecutivo
Tom Vincent
Vice President & Co-Founder
Prime Air Corp.
Gerente de Servicio
Evy García
Vicepresidente de Ventas
LionGrove Hospitality
Región Oeste
Gerente de Manufactura
Ángel Enríquez Lugo
Director, Facilities Engineering
Integra LifeSciences
Industrial
Oscar Quiles
President and CEO
Pentaq Manufacturing Corp.
Ejecutivo
Efraín Rivera Torres
Presidente & CEO
LabChemS Corp.
Gerente de Servicio
Carlos A. Arroyo González
Vicepresidente de Operaciones
Jani Clean, Inc.
Región Sur
Gerente de Manufactura
Gabriel Sanabria
Commercial & Stakeholder Relations Manager
AES Puerto Rico
Industrial
Frazer Costa
Director & Site Leader
Zimmer Biomet
Ejecutivo
Dr. Gino Natalicchio
Presidente
Ponce Health Sciences University
Gerente de Servicio
Dra. Eileen Ortiz Rivera
Catedrática
Departamento de Ciencias Económicas, Gerenciales y Empresariales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.