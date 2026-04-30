Premios especiales

Gran galardón de la noche

Héctor Jiménez Juarbe

Ing. Edwin A. Betancourt

Presidente, VALUEB, LLC

Premio Industrial del Año 2025

Frazer Costa Alvarado

Director y Site Leader

Zimmer Biomet en Ponce

Jesús Zaad Nazer

Oscar Quiles

Presidente & CEO

Pentaq Manufacturing Corp.

Gerente de Manufactura del Año 2025

Juanchi L. Diaz

Sr. Engineering Director

Medtronic

Ejecutivo del Año 2025

Efraín Rivera Torres

CEO y Presidente

LabChemS Corp.

Gerente de Servicio del Año 2025

Janice M. Adorno

Directora de EHS y Servicios Educativos

Consertus Puerto Rico

Exportador del Año

ITO Foods (Caribbean Condiment Group)

Francisco Freiría Urrutia

Presidente

Entrepreneur

José M. Moreno

Presidente y Fundador

Laboratorios Teresita

Premio Especial del Presidente

Efraín Rodríguez

Chief Operating Officer

Copan Industries

Cervecera de Puerto Rico

Maribel Montes

Gerente General

Jorge Hernández De León

Presidente & CEO

Aerostar Airport Holdings, LLC

Premios Regionales

Región Metro

Gerente de Manufactura

Christian Crespo

Production Manager

Artifex Solutions LLC.

Industrial

Francisco Freiría Urrutia

Presidente

ITO Foods (CaribbeanCondiment Group)

Ejecutivo

José M. Moreno

Presidente y Fundador

Laboratorios Teresita

Gerente de Servicio

José de Jesús

Director de Operaciones y Servicios Técnicos

Principia Inc.

Región Metro Oeste

Gerente de Manufactura

Aris Cruz

Production Leader

SJT Manufacturing, Inc.

Industrial

Roberto Fuenmayor

CEO

Valero Inc.

Ejecutivo

Israel Martínez Román

Regional Manager | PR, Miami & Caribbean

AppleOne

Gerente de Servicio

Janice M. Adorno

Directora de EHS y Servicios Educativos

Consertus Puerto Rico

Región Norte

Gerente de Manufactura

Francisco Malavé Sanabria

Senior Director, Drug Product Manufacturing Operations

Bristol Myers Squibb

Ejecutivo

Rey M. Pérez Rivera

Vicepresidente

King Uniforms & Industrial Laundry, Inc.

Gerente de Servicio

Carmen Salas Solivan

Associate Director Client Services

Spectraforce Technologies

Región Centro Oriental

Gerente de Manufactura

Juanchi L. Díaz

Sr. Engineering Director

Medtronic

Industrial

Ileana Quiñones Pérez

Gerente General

Johnson & Johnson Innovative Medicine en Gurabo

Ejecutivo

Rafael A. Ortiz Díaz

Presidente y CEO

ETAG LLC

Gerente de Servicio

Glorymar Rosario Burgos

Gerente de Recursos Humanos

Sharetech Group

Región Metro Este

Gerente de Manufactura

Ralfy Calo Ortiz

Director Business Excellence

Astra Zeneca

Ejecutivo

Tom Vincent

Vice President & Co-Founder

Prime Air Corp.

Gerente de Servicio

Evy García

Vicepresidente de Ventas

LionGrove Hospitality

Región Oeste

Gerente de Manufactura

Ángel Enríquez Lugo

Director, Facilities Engineering

Integra LifeSciences

Industrial

Oscar Quiles

President and CEO

Pentaq Manufacturing Corp.

Ejecutivo

Efraín Rivera Torres

Presidente & CEO

LabChemS Corp.

Gerente de Servicio

Carlos A. Arroyo González

Vicepresidente de Operaciones

Jani Clean, Inc.

Región Sur

Gerente de Manufactura

Gabriel Sanabria

Commercial & Stakeholder Relations Manager

AES Puerto Rico

Industrial

Frazer Costa

Director & Site Leader

Zimmer Biomet

Ejecutivo

Dr. Gino Natalicchio

Presidente

Ponce Health Sciences University

Gerente de Servicio

Dra. Eileen Ortiz Rivera

Catedrática

Departamento de Ciencias Económicas, Gerenciales y Empresariales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce