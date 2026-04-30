Transformar el futuro profesional de la juventud mediante la identificación de oportunidades laborales que les permitan quedarse en Puerto Rico es punta de lanza en el Programa Estudiantil de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR).

El proyecto busca integrar a los universitarios de diversas instituciones de nivel superior en el ecosistema industrial y desarrollar su liderazgo desde etapas tempranas de su formación académica.

La iniciativa es parte de una colaboración con la organización Enactus que, a través de alianzas con universidades, centros de investigación y organizaciones sin fines pecuniarios, aspiran a “fomentar la innovación y asegurar que el currículo educativo responda a las necesidades industriales”.

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De acuerdo con Joan Puig, director sénior en la región del Caribe para Crowley y director del Programa de Estudiantes de los Industriales, “este programa no es simplemente para apoyar a los estudiantes a conseguir trabajo en Puerto Rico, es para prepararlos para que puedan liderar y transformar las industrias en Puerto Rico”.

Según Puig, “el programa los apoya y los expone a retos reales del país”, en cuanto a competitividad, innovación, desarrollo económico y “lo que queremos es que los estudiantes vean un futuro profesional en Puerto Rico”.

Por su parte, Peter Santiago, vicepresidente comercial para la empresa de transporte TOTE Maritime Puerto Rico e integrante de la Junta de Directores de AIPR, señaló que “el programa de estudiantes tiene como objetivo, integrar a los jóvenes al ecosistema industrial en las etapas tempranas de su formación académica”.

Igualmente, reconoció que parte de la intención es “que haya un futuro de líderes que tomen las riendas de la Asociación de Industriales, en algún momento, en los próximos años”.

Aunque el proyecto tomó nueva vida el pasado año, según Puig, “el sector estudiantil en la Asociación data de hace unos 15 a 20 años , pero no había estado activo en tiempos recientes y por eso es muy relevante”.

“En la junta actual identificamos ese vacío entre la conexión directa con la academia y lo retomamos como una oportunidad y un reto. Ha sido increíble la aceptación que ha tenido a través de las universidades y los diferentes grupos que conforman las universidades en Puerto Rico”, reveló.

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Al resaltar la labor que realiza la organización Enactus “como puente” entre la AIPR y las universidades, Santiago insistió en que “la idea es facilitar la inclusión temprana de los estudiantes al ecosistema industrial”.

En tanto, estimó la cifra de estudiantes que han participado de este esfuerzo en “miles de universitarios de unos 40 campus en toda la isla”.

“Esto sirve como puerta de entrada al mundo empresarial e industrial —uno de los gaps que nos señalan los profesores y universidades. Además, fomenta el desarrollo de habilidades profesionales mediante la exposición al sector que ocurre a través de networks y las reuniones o seminarios que ofrece la Asociación”, detalló.

“Con su participación entran a conocer directamente los beneficios, entre estos, cómo tener acceso a los temas de gobierno, económicos o de la industria, para que vayan avanzando en ese aspecto que la academia no ofrece como parte de su currículo”, admitió.

Mientras tanto, Puig mencionó que el programa “es un lugar donde los jóvenes pueden aplicar los conocimientos de forma real y desarrollar la perspectiva de la profesión a futuro”.

De otra parte, el licenciado Rubén Ríos, director de Alianzas Estratégicas de AIPR, explicó que la participación estudiantil se da mediante una membresía, “diseñada específicamente para la academia, donde las universidades entran a ser parte de la Asociación por una cantidad nominal”.

El programa, de acuerdo con Ríos, brinda acceso “a todos los estudiantes de esos recintos a participar de las actividades de la Asociación”, entre estas, la convención anual.

“Siempre tenemos actividades para los estudiantes y, cuando tenemos seminarios, los abrimos a los estudiantes que pertenecen a las universidades que han entrado con nosotros. El rol de la Asociación con los estudiantes es brindarles la información que le damos a los industriales en Puerto Rico, pero a un costo nominal”, insistió.

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“Muchas de las actividades son gratuitas para los estudiantes, incluyendo la convención. En actividades que son talleres que conllevan costos, les damos un precio a los estudiantes para cubrir el costo. No se generan ingresos para la Asociación porque sabemos que los estudiantes necesitan toda la ayuda posible”, reveló.

De acuerdo con Santiago, “tenemos programas donde tratamos de llevarlos a que vayan conociendo cuáles son las necesidades de la industria. Muchos industriales nos dicen que cuando el estudiante se gradúa, el currículo no está a la par con las necesidades de muchas empresas. Por eso, constantemente estamos llevando a universidades, estudiantes, a que conozcan las diferentes oportunidades comerciales que hay”, expuso.

“Tenemos actividades en la convención donde se les ofrece cuáles son las demandas que se requieren en las industrias, no solamente en manufactura, porque también representamos a compañías de ventas y mercadeo”, agregó.

Asimismo, subrayó que, entre los beneficios que ofrece el programa estudiantil, está el “apoyo para evolucionar sus respectivos proyectos académicos y empresariales”.

“Se trata de convertirlos en profesionales y llevar sus propuestas a ser viables y sostenibles dentro del ecosistema industrial. Lo importante es que los estudiantes sientan que, desde la universidad, están interactuando con profesionales de las empresas porque, en estos talleres hay networking”, dijo.

“En nuestra plataforma, abrimos una sección de job listings, donde nuestros socios publican las posiciones que tienen disponible. Somos enlace entre las necesidades que tiene la industria y la oferta que está dando la academia”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.