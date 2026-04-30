En iPR Pharmaceuticals, Inc. (iPR), parte de AstraZeneca, la sostenibilidad es un pilar fundamental de su compromiso con la salud de los pacientes y con garantizar un suministro confiable de medicamentos de alta calidad. Guiados por esta visión, la empresa continúa fortaleciendo sus operaciones en Puerto Rico mediante iniciativas que integran la innovación, la responsabilidad ambiental y la excelencia operacional.

Como parte de este compromiso continuo, en 2025 iPR inauguró el Bio Solar Park en su planta de Canóvanas, una inversión de $9.7 millones diseñada para respaldar una operación más eficiente y resiliente. Esta iniciativa reduce significativamente la huella ambiental de la instalación, a la vez que fortalece la estabilidad energética, un factor esencial para una planta que manufactura medicamentos para pacientes en más de 120 países alrededor del mundo.

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Contar con una infraestructura energética sólida y sostenible es clave para proteger los procesos de manufactura farmacéutica, mantener rigurosos estándares de calidad y minimizar el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro. Durante los últimos años, iPR ha realizado inversiones estratégicas en soluciones energéticas que han reducido las emisiones y reforzado la continuidad operacional de sus actividades productivas.

Estos esfuerzos fueron reconocidos con la certificación ENERGY STAR® de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que destaca el desempeño energético de la planta entre los más eficientes del sector industrial.

Por esta razón, en iPR continúan avanzando con responsabilidad y propósito, convencidos de que cada paso hacia la sostenibilidad contribuye directamente al bienestar de los pacientes, hoy y en el futuro. A través de una ejecución disciplinada y un liderazgo responsable, iPR fortalece la confianza de sus socios, reguladores y comunidades, mientras genera valor significativo y sostenible a largo plazo a nivel global.