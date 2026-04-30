AppleOne Puerto Rico celebra la selección de su líder regional, Israel Martínez, como Ejecutivo Regional del Área Oeste, reconocimiento otorgado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Este premio destaca más de dos décadas de liderazgo, compromiso y excelencia en la industria de reclutamiento y desarrollo de talento. Desde la apertura de la operación de AppleOne en Puerto Rico, Israel ha sido pieza clave en el crecimiento de la organización, construyendo relaciones sólidas con clientes y candidatos. Durante estos años, el equipo se ha fortalecido bajo los principios de Hiring Made Human, Together We Win y la convicción de que el candidato es el centro del universo de la empresa.

La distinción representa un importante logro dentro de la comunidad empresarial e industrial de Puerto Rico.

Desde AppleOne celebran este reconocimiento y destacan en Israel a un líder que inspira, transforma y eleva el valor del servicio cada día.