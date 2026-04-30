En un entorno donde la excelencia operacional y la sostenibilidad definen el éxito organizacional, Janice M. Adorno López se distingue como una líder visionaria que impulsa resultados medibles y cambios estructurales.

Desde su posición como directora de Salud, Seguridad Ocupacional y Ambiental (EHS) y Servicios Educativos en Consertus Puerto Rico (anteriormente CPM) ha logrado integrar estrategia, innovación y cultura organizacional para elevar los estándares de desempeño en múltiples sectores.

Con más de 28 años de experiencia, su gestión ha sido instrumental en el desarrollo de una cultura de aprendizaje continuo, impactando a más de 1,000 profesionales en 2025 mediante programas que superan las 500 horas de capacitación. Este enfoque no solo fortalece las competencias técnicas, sino que también posiciona a ConsertusProEd (anteriormente CPM Academy) como referente en la formación de talento especializado.

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Su liderazgo ha trascendido lo tradicional al incorporar soluciones tecnológicas avanzadas, como la termografía con drones, y el establecer soluciones técnicas en la prevención de la corrosión contribuyendo directamente a la protección de activos críticos. A su vez ha integrado principios de sostenibilidad bajo el marco Envision, alineando la ejecución de proyectos con estándares globales de responsabilidad ambiental.

El reconocimiento de Janice como Gerente de Servicio del Año por la Asociación de Industriales de Puerto Rico valida una trayectoria marcada por la excelencia, el compromiso y el impacto tangible. Más allá de sus logros como directora a nivel global y su rol activo en la Puerto Rico Water and Environment Association, amplifica su influencia en el desarrollo profesional y técnico del país.

Janice Adorno representa el tipo de liderazgo que no solo responde a los retos del presente, sino que define el camino hacia un futuro más seguro, sostenible y competitivo.