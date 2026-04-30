Por Sandra Torres Guzmán

Con la intención de expandir su matrícula que, actualmente alcanza a unas 314 afiliadas, el Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico continúa maximizando sus esfuerzos para atraer a más lideresas de todas las regiones.

Es a través del proyecto Expande que, la junta de féminas pretende seguir abriendo espacios en foros que, históricamente han sido dominados por hombres, con el objetivo de crecer, aprender, conectar con sus pares y lograr metas comunes.

Al celebrar su primera década de fundación, la presidenta de las mujeres industriales, Cindy Cardona, asegura que, “en estos diez años, la verdad es que el capítulo ha seguido creciendo”.

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“El norte siempre ha sido darle visibilidad a la mujer puertorriqueña; abrir espacio en estos foros donde, tradicionalmente, habían sido dominados por caballeros. Por eso, la Asociación abre este Capítulo, porque se dieron cuenta que, dentro de la misma Junta de Directores no había suficientes mujeres”, reveló.

Según Cardona, la Junta de Directores de la AIPR integra 27 posiciones y, de estas, entre 6 a 7 están ocupadas por féminas. De hecho, la vicepresidenta ejecutiva de la organización, licenciada Karen Mojica, es la segunda mujer en ostentar ese liderato.

Por eso, insistió en que, “hemos sido muy intencionadas en esa gestión de crear los espacios para que más mujeres entren a la conversación y a la toma de decisiones”.

“Este año comenzamos con el proyecto Expande. Estamos buscando líderes en aquellas regiones donde nuestra Asociación madre tiene representación. Son siete regiones y en cada una tenemos siete directores, pero todavía no tenemos presencia de mujeres en esas regiones”, reveló.

“Estamos en busca de ellas para que se inserten en esos lugares y nos ayuden a expandir el Capítulo, pero, sobre todo, replicar lo que con tanto éxito hemos logrado en el área norte”, agregó.

Al explicar el crecimiento que ha tenido la sección de mujeres industriales, mencionó que, “actualmente, tenemos 314 afiliadas y, en 2025 había 240”.

“El mensaje que estamos llevando en cada evento está calando y, las mujeres están buscando esa comunidad para insertarse, crecer, aprender, conectar y ver cómo pueden llegar a estas posiciones más altas, porque hay mucha aspiración de seguir creciendo dentro del grupo”, aseguró.

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Para lograr esa meta, el Capítulo abrirá camino a jóvenes universitarias para que se integren al grupo. No obstante, según Cardona, “el proyecto se está cocinando”.

En tanto, otros elementos que nutren la visión del grupo están dirigidos a programas de mentoría, responsabilidad social, enlace corporativo y gubernamental.

“En el comité de Mentoría, contamos con mujeres de alto calibre a nivel profesional y de intelecto brillante que han llegado lejos y que poseen un corazón dispuesto para ayudar a otras mujeres que quieren llegar ahí, pero tal vez no saben cómo hacerlo o no se atreven pues, piensan que no tienen lo suficiente para llegar”, mencionó.

Mientras que, en el comité de Responsabilidad Social, “tenemos una alianza con (los Centros) Sor Isolina Ferré, donde mujeres que son profesoras, abogadas, médicos, ingenieras, científicas, están ayudando a estudiantes a transicionar a la universidad o al mundo laboral”.

“Otros comités son de Enlace Corporativo y Enlace Gubernamental donde se promueven, presentan o se evalúan proyectos ya existentes que, impactan a la mujer, especialmente en el área laboral”, mencionó.

Por su parte, la licenciada Karen Mojica, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales explicó que, “el comité de Enlace Gubernamental es un reflejo de lo que hace la Asociación”.

“La Asociación de Industriales ha estado muy activa, elevando la voz ante el sector público, en beneficio del sector privado de Puerto Rico. En este caso pues, con énfasis a aquella legislación que afecta directamente a la mujer en los espacios de trabajo”, afirmó.

“Estamos viendo un crecimiento y deseo de las mujeres que trabajamos dentro de la industria, de crecer, de aspirar, de no temer, de mirar esas posiciones de liderazgo y aportar las cosas que nos hacen muy valiosas en el entorno de trabajo”, sostuvo.

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“Las mujeres somos conocidas por querer mejorar los entornos en donde estamos y aportar destrezas interpersonales de manejo de crisis, encontrar soluciones, y apoyar a los equipos de trabajo”, acotó.

Mujeres de legado, visionarias del futuro

Al encaminarse a sus primeros 10 años, el Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales adelantó que, la celebración pautada para diciembre llevará como lema: Mujeres de legado, visionarias del futuro.

Según Cardona, el evento se moverá al Centro de Convenciones con el propósito de recibir a más participantes. Esto ya que, el encuentro realizado en 2025 contó con 904 asistentes, lo que valida el crecimiento que ha experimentado el grupo en los pasados años.

“Cada líder (en el Capítulo de la Mujer) ha sido muy intencionada y sabe que esto tiene que perdurar. Desde el principio queríamos que fuera algo diferente, que las mujeres sientan que están en ese espacio seguro para hablar lo que, tal vez no nos atrevemos a hablar en nuestros entornos de trabajo”, dijo Cardona,

“Nuestra aspiración es hacer esto en todo Puerto Rico y hacia ahí es donde vamos. En estos próximos diez años, el legado es lo que va a enmarcar la expansión del capítulo en toda la isla”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.