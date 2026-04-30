Con una trayectoria de casi cinco décadas formando profesionales de la salud, Ponce Health Sciences University fortalece su Bachillerato en Ciencias de Enfermería en el Centro Universitario de San Juan como una respuesta ágil a la creciente demanda en Puerto Rico, ofreciendo un programa acelerado que permite completar el grado en solo tres años e incorporarse con mayor rapidez al campo laboral.

Acreditado por la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE), el programa garantiza una formación alineada con estándares académicos de nivel nacional. Su modelo educativo integra teoría, simulación clínica y experiencias en escenarios reales desde etapas tempranas, lo que facilita una preparación práctica y progresiva.

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El programa, ofrecido en español, se distingue por su enfoque interdisciplinario, que promueve la colaboración con otras áreas de la salud y fortalece el desarrollo del juicio clínico, el liderazgo y la práctica basada en la evidencia. Además, el acceso a centros clínicos y una facultad con experiencia contribuyen a una formación sólida.

Para más información sobre el programa, los interesados pueden llamar al 787-664-5254 o escribir a: admissions@psm.edu.