Sin duda, una de las costumbres que mejor define la Navidad boricua es la parranda —un obsequio musical realizado por un grupo de personas que visita de manera sorpresiva los hogares de familiares, amigos o vecinos, principalmente, en horas de la noche o la madrugada, entre los meses de noviembre a enero.

De acuerdo con el músico, maestro, compositor y cantante Francisco Javier Quiñones Santiago, “nosotros, por nuestra realidad climática, tenemos la posibilidad de estar afuera en la época navideña. Esto ha facilitado el inicio y la continuidad de lo que conocemos como trulla, parranda o asalto navideño —como le llaman ahora—, que comenzaron cuando nuestro país era esencialmente agrícola ya que, en esa época, eran la caña y el café lo que más se cultivaba”, apuntó.

“El periodo navideño coincidía con la terminación de la cosecha del café y, en enero comenzaba la zafra cañera. Así que, el periodo navideño era perfecto para celebrar en grande y, entonces, tener la posibilidad de llevar trullas a diferentes lugares”, agregó.

Aunque la tradición ha continuado en constante evolución, en la actualidad hay ciertas reglas que un buen parrandero debe observar, según el músico ponceño, con el propósito de mantener la armonía entre sus participantes:

1. Si no es una parranda sorpresa, coordina con el anfitrión.

Hoy, la seguridad es fundamental. Sé prudente y evalúa si es necesario “que la familia anfitriona sepa de la visita”. Además, con el aumento de los controles de acceso en las urbanizaciones, es recomendable avisar primero. Esto garantiza que todos disfruten la parranda sin contratiempos.

2. No llegues con las manos vacías.

Un detalle siempre se agradece. Puedes llevar un regalo o algo de beber y comer para compartir con la familia de la casa. Recuerda: se trata de pasarla bien, “y evitar que el dueño [de la casa] saque todo de su alacena para agasajar a los visitantes”.

3. Evita los excesos, en especial, de alcohol.

La parranda debe ser alegre. “Es un regalo con canciones bonitas para que las personas disfruten la música y canten”. Sin embargo, el exceso de alcohol puede arruinar la fiesta, “porque, en vez de una parranda, se vuelve un vacilón, y pierde su esencia”.

4. Modera la cantidad de parranderos.

Si es que el anfitrión ya sabe de la parranda, comunícale cuántas personas van. Lo ideal son grupos de 8 a 10 personas, incluyendo a músicos y cantantes. “Es común ver parrandas que son juntes de diferentes músicos y parecen más una orquesta, una fiesta, en vez de una parranda”.

5. Planifica la duración del agasajo musical.

“Una parranda no es un show musical. Cantar de 3 a 5 canciones durante 30 a 35 minutos es suficiente para mantener el ánimo y la sorpresa”.

6. Honra la tradición.

“La Navidad es una época festiva, pero tiene un origen religioso. Entre los géneros que se cantan en las parrandas, están el seis y el aguinaldo, pero también se pueden interpretar algunos villancicos alusivos a la tradición religiosa, entre estos, Alegría, alegría, Pastores a Belén y Casitas de la montaña”.

7. Disfruta con alegría y respeto.

“La música es para dar felicidad, no problemas”. Recuerda siempre que estás en la casa de otra persona, y no en la tuya.

8. Escoge el horario más conveniente.

Respeta los compromisos y horarios de quienes visitas. Aunque, “hoy el horario ha cambiado. Antes era común llevarlas de madrugada, ahora son entre 8:30 a 9:00 de la noche”.

9. Lleva los instrumentos tradicionales.

“Antes eran muy comunes la bordonúa, el tiple, la guitarra, el cuatro, el güiro y las maracas; continúa la instrumentación básica con el cuatro, la guitarra, el güiro y el bongó. En años recientes, las he visto con panderos en tiempo de plena y algún instrumento de viento. También, los parranderos se las inventan y cuando no tienen nada, ¡hasta con cacerolas y cucharas llevan las parrandas!”.

10. Anima a los jóvenes a participar.

Para que la tradición siga viva, “es importante involucrar a los más jóvenes. Invítalos a tocar y a cantar: ellos son quienes continuarán esta hermosa tradición”.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.